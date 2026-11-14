美媒：萬斯考慮放棄2028年總統競選　或等待更合適時機

在美國共和黨於中期選舉慘敗後，據美媒引述知情人士消息報道，被視為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其中一位接班人選的副總統萬斯（JD Vance），正在考慮放棄2028年美國總統大選。



美國共和黨早前在中期選舉中遭重創、失去國會控制權。萬斯其後在社交平台X上發長文，將失利主因歸咎於伊朗戰爭。

據報道，萬斯的盟友直言，若兩年後戰事仍持續，共和黨候選人勝算渺茫。民調亦顯示，多數選民反對這場衝突，並把物價上漲與戰事掛鉤，近四分之三選民視戰事為中期選舉關鍵因素。

事件令萬斯與特朗普出現分歧，特朗普11月12日於社交平台公開斥責萬斯，要求他放下中東議題，專注民主黨執政地區的犯罪與腐敗問題。

2026年11月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台Truth Social上發文，要求副總統萬斯（JD Vance）專注於民主黨執政地區的犯罪與腐敗問題。（Truth Social）

盟友：可等待更合適時機

報道指，育有四個孩子的萬斯亦希望多陪伴家人，同時，其盟友表示，現年42歲的萬斯年紀尚輕，可等待更合適時機參選。不過，另有分析認為，萬斯或只是試探輿論，參選可能性仍然偏高。

2026年10月２６日，美國副總統萬斯（JD Vance）在美國蒙大拿州（Montana）的競選集會對觀眾做作出回應。（Reuters）

隨著民主黨掌控國會，計劃對特朗普政府啟動調查，萬斯正面臨如何拿捏與政府官員距離的考驗。目前，共和黨人已開始為2028年總統大選做準備，國務卿魯比奧（Marco Rubio），佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）和德州參議員克魯茲（Ted Cruz）都被視作潛在競爭者。