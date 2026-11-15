邁阿密機場兩飛機滑行道相撞　2人受傷｜有片

美國邁阿密機場週六（14 日）晚有兩架飛機相撞，其中一架客機載有172人，事件造成2人受傷。



據《紐約時報》報道，當地時間晚上9時許，一架剛剛降落的巴拿馬航空波音737客機在滑行期間，與一架準備起飛的聯合包裹(UPS)波音767貨機在兩條滑行道的交匯處相撞，客機的左側機翼將貨機機頭撞毀，客機機翼亦損毀。

據巴拿馬航空，機上166名乘客及6名機組人員其後全部下機，UPS則稱機組人員安全。邁阿密國際機場表示，兩名傷者均在現場接受治療，無需送院。

機上一名乘客事後向媒體表示，飛機原本以正常速度滑行，隨後周圍乘客說話聲音越來越大，很快發出尖叫，並聽見另一架飛機與客機相撞的聲音：「飛機突然向一側猛烈晃動，一些乘客開始驚慌失措，所幸機組人員反應迅速，讓所有人都留在座位上。」

美國聯邦航空管理局（FAA）正在調查事故，據稱，空管人員曾指示UPS貨機讓行，根據通話錄音，UPS飛行員承認「我們往前走得太遠」。

此起擦撞事故發生前不久，全美多座主要樞紐機場才剛因航空管制中心通訊系統故障導致全國航班停飛逾4小時，造成上萬航班停飛和延誤，全美各地機場正經歷大量航班延誤與航機重新調度的地面擁堵高峰期。