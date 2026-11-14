全美航班停飛4小時　交通部長澄清非新AI空管系統惹禍　議員促查

美國聯邦航空管理局（FAA）11月13日下午因通訊系統發生問題，罕見在全美範圍發布地面停飛令，這是自911事件以來美國第二次實施全國停飛。禁令持續約4小時後解除，逾萬次航班受波及，大批旅客滯留，機場秩序混亂。



停飛令持續約4小時 逾萬航班延誤

據英國《衛報》引述FAA和Flightaware數據報道，地面飛行禁令於美東時間11月13日4時左右發布，於晚上8時15分左右解除，目前已導致10,543班航班延誤。

地面停飛令即要求所有飛機停留在地面，禁止起飛，但已在空中的飛機可以繼續飛行。交通部長達菲（Sean Duffy）表示，在發布地面停飛令時，有逾3500架飛機正在空中飛行。

交通部歸咎老舊設備 促國會撥款升級

達菲將事件起因，歸咎於老舊交通管制技術和路由器過載，稱美國空管仍大量使用上世紀 80 年代的老舊交換機、銅線線路，零散修補無法根治隱患，並敦促國會撥款500億美元（約3900億港元）升級設備。

報道指，此前國會已批准125億美元（約980億港元）用於修復老化通信設施，FAA和白宮上週五另申請301億美元（約2361億港元）處理其餘短板。

2026年11月13日，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在白宮就全美停飛令發表講話，美國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）在旁聆聽。（Reuters）

AI空管工具剛上線 美官員澄清與故障無關

FAA有逾14000名空中交通管制員，但每天負責協調約44000次航班。禁飛令三天前，FAA宣佈上線新款AI空管系統「SMART」協助管制，但達菲與系統開發商均澄清，該AI系統並非事故誘因。國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）同時在簡報會強調，暫無證據顯示事件屬於網路攻擊。

國會疑涉國安問題促調查 航班仍需時間恢復

據美國全國公共廣播電台（NPR）報道，事件引發國會關切，民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）呼籲開展迅速、深入調查，認為大規模通信中斷構成國家安全風險，要求交通部向公眾完整披露事實。

另有官員表示，航班雖逐步恢復，但運力、機組排班需要時間理順，短期仍會有延誤。有受影響的旅客無奈表示對航班延誤已經習以為常，稱「旅行比以前越來越難了」。