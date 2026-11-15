法國反生活成本示威持續　連續第5個周末抗議有10.6萬人上街

法國連續第5個周末爆發全國示威，抗議生活成本高企及公共服務資源不足。內政部稱，11月14日全國約10.6萬人上街，其中巴黎2.4萬人，是近幾周最低的參與人數；對上一個周末全國約14.6萬人參與。



包括法新社及德新社在內傳媒報道，警方在全國拘捕219人，數字亦較之前大幅減少。示威大致和平，但警方在巴黎、波爾多（Bordeaux）及西部城市南特（Nantes）發射催淚彈；同時工會估計全國多達20萬人參與，與內政部的10.6萬人統計存在顯著差距。

示威由學校經費不足演變為廣泛民怨

報道指，抗議最初在9月由學生發起，不滿教師短缺及校舍簡陋，其後演變成更廣泛運動，怒火指向生活成本上升、公共服務緊縮及警察暴力。10月中，全國約56.5萬人上街，多個城市示威期間發生騷亂、搶掠及衝突。

2026年11月14日，法國巴黎示威。（Reuters）

馬克龍支持率跌至上任以來新低

報道指，隨着法國進入連續第五個周末的全國騷亂，總統馬克龍（Emmanuel Macron）的支持率跌至2017年上任以來最低。法國政府因債務高企，回應示威者訴求的空間有限。