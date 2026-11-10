法國總理宣佈提前至12月調高最低工資　惟增幅仍低於工會要求

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）星期一（11月9日）說，政府將把原定於明年1月上調最低工資的計畫提前至今年12月實施，以緩解生活費高漲問題。



路透社報道，法國通常會在每年1月1日根據通脹水準上調全國最低工資。但勞動部長法朗杜（Jean-Pierre Farandou）在新聞發佈會上說，政府將改為在今年12月將最低工資提高1.6%。

調整後，法國月最低稅後淨收入將達到1502歐元（約1.32萬港元），較目前水準增加24歐元（約211港元）。今年6月，法國最低工資上調35歐元（約308港元）。

不過，此次漲幅仍低於工會的要求。法國最大工會法國民主勞工聯盟要求將最低工資提高100歐元（約880港元），而左翼工會法國總工會則要求上調10%，相當於每月增加約150歐元（約1320港元）。

法國國旗：A French flag flies over the National Assembly on the day of debates and votes on two motions of no-confidence against the French government, in Paris, France, March 20, 2023. REUTERS/Yves Herman

勒科爾尼在與工會及僱主聯合會代表會面後說：「這是過去20年來幅度第二大的上調，因此不應該對此不屑一顧。」

法國的最低工資水準在歐洲名列前茅，同時，領取最低工資或收入接近最低工資的勞動者比例也位居歐洲前列。

根據歐盟統計局的資料，2024年法國最低工資相當於平均工資的67%；有12.7%的僱員領取最低工資或接近最低工資，而德國這一比例為8%，荷蘭為3.5%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

