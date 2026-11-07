法國律師指責警方示威中過度使用武力　計劃起訴內政部長追究責任

法國近期爆發大規模示威，警方被指過度使用武力，造成多名示威者受傷。代表至少18名傷者的律師星期五稱，計劃起訴內政部長努涅斯（Laurent Nuñez），追究他在涉嫌警察暴力事件中的責任。



法新社報道，距離法國舉行總統選舉不到半年之際，全國各地接連爆發高中生封鎖學校及大規模示威活動，極右翼勢力目前在民調中領先。

這波學生運動最初由高中生發起，要求改善學習條件，隨後因警方被指暴力對待學生，加上生活費持續上漲，引發社會其他群體加入抗議。人權活動人士也指責警方在更大規模的示威中使用過度武力。

2026年11月5日，法國示威者在里昂抗議高生活成本，有示威者在現場踢催淚氣體罐（Reuters）

代表傷者的律師阿利米（Arie Alimi）在記者會上說：「我們現在認為，必須追究造成這些嚴重傷害和大規模損害的責任人，也就是內政部長努涅斯。」

阿利米指出，律師團將向共和國司法法院（CJR）提出申訴。這是法國唯一有權審理現任政府成員涉嫌職務犯罪案件的法院。

阿利米指控努涅斯下令警方使用可能造成永久傷殘的武器，包括他明知不應在群眾管制行動中使用的武器。

律師團說，目前約有10名當事人同意聯署提出集體申訴。

2026年11月5日，法國巴黎，警察與高中生及示威者在高中校園封鎖事件中對峙。（Reuters）

根據法新社統計，自9月中旬以來，警方使用的防暴彈發射器或手榴彈已造成至少20人重傷，其中不少是青少年。

知情人士透露，截至10月30日，法國警方已針對涉嫌警察暴力事件展開105項內部調查，其中52項涉及高中生運動，48項涉及10月17日和18日的大規模示威，另有五項涉及10月24日的事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

