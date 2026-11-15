菲律賓東盟峰會開幕　馬尼拉爆發反特朗普示威　警拘5人

第49屆東盟（ASEAN）領導人峰會15日在菲律賓首都馬尼拉正式揭幕。菲律賓左翼社運組織新愛國聯盟（New Patriotic Alliance）當日在馬尼拉召集反特朗普及反戰示威活動，期間示威者與警方發生衝突，造成至少2人受傷、5人被捕。



綜合路透社及菲律賓傳媒Inquirer報道，峰會首日，多個民間團體在馬尼拉組織示威活動，抗議包括美國總統特朗普（Donald Trump）到訪以及由美國主導的「矽和平」（Pax Silica）科技園區項目。

大批示威者計劃遊行至峰會會場，期間遭警方阻止，雙方隨後爆發衝突。菲律賓國家警察（PNP）表示，示威活動未獲許可，至少5人被拘留，另有至少2人受傷。

第49屆東盟（ASEAN）領導人峰會15日在菲律賓首都馬尼拉正式揭幕，有團體當日召集反特朗普示威活動，期間示威者與警方發生衝突。（Reuters）

新愛國聯盟主席Renato Reyes Jr.表示，團體將按原計劃於17日再次展開遊行。

菲律賓今年公布計劃，在呂宋島新克拉克城建設「矽和平」晶片與先進製造樞紐，藉此吸引晶片產業、創造就業並降低對中國供應鏈的依賴。「矽和平」為美國主導的一項戰略倡議，旨在構建安全、繁榮且由創新驅動的矽供應鏈，包括菲律賓在內有逾20個國家加入倡議。惟有關計劃涉及土地、水電、原住民權益與投資落地等問題，在菲律賓國內引發反彈。