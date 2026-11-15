東盟峰會菲律賓開幕聚焦南海等議題　東帝汶首度以正式成員國亮相

第49屆東盟峰會（ASEAN Summit）11月15日在菲律賓首都馬尼拉開幕。東盟各國領導人將重點圍繞能源安全、糧食安全及經濟合作等議題開展交流。



CNA指，區域安全、經濟韌性和地緣政治競爭是峰會的重要議題，例如南海、緬甸。

新華社報道，開幕式上發布更新版東盟徽標，圖案包含11穗稻子，以歡迎東帝汶正式成為東盟第11個成員國。

第49屆東盟峰會（ASEAN Summit）2026年11月15日在菲律賓首都馬尼拉開幕。（Reuters）

東盟輪值主席國菲律賓總統小馬可斯向東盟秘書長高金洪移交14日簽署的《東盟數碼經濟框架協議》文本。東盟秘書處介紹說，該協議預計於2027年初正式生效。

第49屆東盟峰會及系列會議於11月15日至17日在馬尼拉舉行。小馬可斯在開幕致辭中表示，東盟各國應當加強區域合作，共同應對發展挑戰。加拿大總理卡尼和巴西總統盧拉以主席國嘉賓身份出席開幕式。

東盟成立於1967年，現成員國包括印尼、泰國、新加坡、菲律賓、汶萊、馬來西亞、越南、老撾、柬埔寨、緬甸、東帝汶11國。在2025年10月舉辦的第47屆東盟峰會上，東帝汶正式成為東盟成員國。