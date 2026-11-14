特朗普料出席四方安全對話　據報考慮拉攏東盟加入「矽和平」倡議

美國總統特朗普（Donald Trump）將在下周出席東盟（ASEAN）峰會，同時特朗普亦會和日本、澳洲及印度在東盟峰會期間進行四方安全對話（Quadrilateral Security Dialogue，下稱Quad）領袖會談，商討礦產供應問題。另外有媒體指，特朗普考慮在東盟峰會期間，拉攏成員國加入「矽和平」（Pax Silica）倡議，以減低人工智能與半導體供應鏈對中國的依賴。



路透社引述兩位知情人士指，特朗普預計會和日本、澳洲及印度的領導人，在下周二（17日）於菲律賓馬尼拉（Manila）舉行的東盟峰會期間，進行四方安全對話會晤，成為四方安全對話（Quad）成員國自2024年以來的首次領導人峰會。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）曾於上個月表示，四國領導人可能會在周日（15日）馬尼拉東盟峰會開幕期間進行會晤。

其中一位未獲授權向媒體發言的匿名知情人士指，關鍵礦產供應可能會是這次對話的重要問題之一，他續指，四國領導人可能會討論商業航道受戰爭阻塞的問題，以確保全球能源供應穩定，同時會內可能亦會商討有關商船遇襲的議程。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯、印度總理莫迪和美國國務卿布林肯於2024年9月21日，在美國特拉華州克萊蒙特舉行的四方安全對話（QUAD）領袖會談上會面。（Reuters）

另外有報道指，特朗普可能會在東盟峰會期間，拉攏東盟成員加入由美國主導的「矽和平」倡議，以減低人工智能供應鏈對中國的依賴。

同時美國亦預計推動「AI Spark」計劃，向採用美國AI技術處理公共服務的東南亞政府，提供資金及技術援助，並可能在訪問期間宣布印尼加入「矽和平」倡議等多個合作協議。