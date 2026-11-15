韓國稅務考試史上最高分狀元認用AI作弊 警方展開調查
距離韓國高考僅剩幾天，今年稅務師考試狀元突然承認利用微型攝像頭和生成式人工智能（AI）作弊，即使坐在監考人員正前方也未被察覺。這起事件不僅重創國家資格考試的公信力，也暴露監考制度的嚴重漏洞，令即將參加高考的考生和家長憂心忡忡。
今年稅務師考試排名第一的韓姓考生（34歲），周日（11月15日）通過律師的YouTube頻道承認，在兩階段考試中利用電子設備及AI作弊。他坦言：「我以第一名通過考試，並非憑藉正當努力取得的結果。」
韓某在第一階段考試的160道題目中僅答錯一道，其中平均分約30分的稅法學概論科目更取得滿分。如此罕見的成績引發作弊質疑，但他此前堅決否認，負責考試運營的韓國產業人力公團也表示未發現異常。
隨着輿論質疑升溫，韓某最終坦承，他利用微型攝像頭拍攝試題，傳送至生成式AI獲取答案，再通過智能手機查看。他還承認曾以相同手法參加註冊會計師考試，但未能通過。
談及作弊動機，他透露，自己年過30才開始備考，對前途感到迷茫，也擔心考試遲遲無法通過，希望借取得專業資格重新成為父母的驕傲，卻最終在焦慮與壓力下選擇作弊。
更令人震驚的是，韓某在第一階段考試中坐在第二排，第二階段甚至坐在監考人員正前方的第一排中間，卻始終未被發現。
稅務師考試每間考場安排20名考生及兩名監考人員。考場雖規定手機須關機並統一放置於教室前方，卻未逐一確認關機情況，也未徹底檢查考生是否藏有其他電子設備。
安全專家指出，微型攝像頭及隱蔽式耳機結合AI後，使作弊更難察覺。警方正調查韓某是否獲得外部協助。
韓某已向警方自首，並承諾交出作弊設備。政府正着手暫停其考試合格資格效力，主管單位產業人力公團也考慮提出刑事控告。據悉，該公團今年已查獲包括韓某在內的七宗AI作弊案件。
事件引發考生強烈不滿，有人提議舉行抗議集會，網民則將並列第二名的合格者稱為「真正的狀元」。
韓國政府加強考場電子設備檢查
韓國高考將於19日舉行。面對AI作弊手段從智能眼鏡擴展至微型攝像頭等設備，總統府青瓦台15日緊急召開對策會議，決定加強考場電子設備檢查，並全面調查國家資格考試中的AI作弊問題。
政府計劃安排專人檢查可疑設備，必要時動用熱成像攝像頭，同時避免影響佩戴普通眼鏡或醫療輔助器械的考生。
政府也將組建專門調查小組，徹查有組織作弊行為。高考作弊者可能被取消下一年度應試資格。不過，如何在堵住監考漏洞的同時保障考生正常應試，仍是韓國教育當局面臨的嚴峻考驗。
本文獲《聯合早報》授權轉載