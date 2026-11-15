韓國稅務考試史上最高分狀元認用AI作弊　警方展開調查

距離韓國高考僅剩幾天，今年稅務師考試狀元突然承認利用微型攝像頭和生成式人工智能（AI）作弊，即使坐在監考人員正前方也未被察覺。這起事件不僅重創國家資格考試的公信力，也暴露監考制度的嚴重漏洞，令即將參加高考的考生和家長憂心忡忡。



今年稅務師考試排名第一的韓姓考生（34歲），周日（11月15日）通過律師的YouTube頻道承認，在兩階段考試中利用電子設備及AI作弊。他坦言：「我以第一名通過考試，並非憑藉正當努力取得的結果。」

韓某在第一階段考試的160道題目中僅答錯一道，其中平均分約30分的稅法學概論科目更取得滿分。如此罕見的成績引發作弊質疑，但他此前堅決否認，負責考試運營的韓國產業人力公團也表示未發現異常。

隨着輿論質疑升溫，韓某最終坦承，他利用微型攝像頭拍攝試題，傳送至生成式AI獲取答案，再通過智能手機查看。他還承認曾以相同手法參加註冊會計師考試，但未能通過。

談及作弊動機，他透露，自己年過30才開始備考，對前途感到迷茫，也擔心考試遲遲無法通過，希望借取得專業資格重新成為父母的驕傲，卻最終在焦慮與壓力下選擇作弊。

更令人震驚的是，韓某在第一階段考試中坐在第二排，第二階段甚至坐在監考人員正前方的第一排中間，卻始終未被發現。

稅務師考試每間考場安排20名考生及兩名監考人員。考場雖規定手機須關機並統一放置於教室前方，卻未逐一確認關機情況，也未徹底檢查考生是否藏有其他電子設備。

安全專家指出，微型攝像頭及隱蔽式耳機結合AI後，使作弊更難察覺。警方正調查韓某是否獲得外部協助。

韓某已向警方自首，並承諾交出作弊設備。政府正着手暫停其考試合格資格效力，主管單位產業人力公團也考慮提出刑事控告。據悉，該公團今年已查獲包括韓某在內的七宗AI作弊案件。

韓國稅務師考試史上最高分狀元突然承認利用微型攝像頭和生成式人工智能（AI）作弊。（YouTube影片截圖）

事件引發考生強烈不滿，有人提議舉行抗議集會，網民則將並列第二名的合格者稱為「真正的狀元」。

韓國政府加強考場電子設備檢查

韓國高考將於19日舉行。面對AI作弊手段從智能眼鏡擴展至微型攝像頭等設備，總統府青瓦台15日緊急召開對策會議，決定加強考場電子設備檢查，並全面調查國家資格考試中的AI作弊問題。

政府計劃安排專人檢查可疑設備，必要時動用熱成像攝像頭，同時避免影響佩戴普通眼鏡或醫療輔助器械的考生。

政府也將組建專門調查小組，徹查有組織作弊行為。高考作弊者可能被取消下一年度應試資格。不過，如何在堵住監考漏洞的同時保障考生正常應試，仍是韓國教育當局面臨的嚴峻考驗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

