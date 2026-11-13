40歲設計師辭職製AI「螳螂穿越短劇」爆紅　4千元拍出6億流量

內地AI短劇市場再爆黑馬，四川省成都市一名40歲男子，原本從事家居3D設計工作，辭職後投入AI短劇創作，僅花4千多元人民幣，耗時1個半月，製作出96集AI短劇，播放量一舉突破6億次。



僅花4千元人民幣拍出6億流量

綜合內媒報導，這名男子白非空，原本是一名家居3D設計師，後來決定轉換跑道，投入當時快速發展的AI短劇領域。他利用AI工具輔助製作，從構思、畫面到特效，花費約一個半月完成整整96集作品，總成本僅4千多元人民幣。

成都40歲男設計師，辭職後投入AI短劇創作，僅花4千多元人民幣，耗時1個半月，製作出96集AI短劇，播放量一舉突破6億次。（微博@燃文藝影片截圖）

低成本製作AI短劇爆紅 創作者親揭隱藏門檻：

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這部短劇《重生螳螂，覺醒無限吞噬進化》以螳螂重生為題材，結合「無限吞噬」、「進化」等網路熱門元素，透過AI技術呈現奇幻劇情。作品推出後迅速受到關注，累積播放量突破6億次，遠超創作者原先預期。

白非空透露，第一季製作過程中，有些鏡頭及特效呈現效果讓他相當驚喜，沒想到透過AI工具，能夠以低廉成本完成過去需要大量人力與資金才能製作的畫面。他表示，目前籌備第二季，希望在新一季中加入更多創意，呈現更多驚喜畫面與特效。

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