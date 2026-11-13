Google Gemini 4 Hydrogen模型發布　速度達上代2.5倍　編程飆3倍

11月13日，Google正式發布全新AI模型Gemini 4 Hydrogen，主打高效編程和AI智能體任務，在運行速度、寫程式碼能力及可靠性等方面迎來大幅升級。Google表示，與上一代Gemini 3.8 Flash相比，Gemini 4 Hydrogen在預設High思考模式下，任務完成速度達到前者的2.5倍，編程測試成績更是提升至3倍以上。



具體來看，在Terminal-Bench 4.1編程基準測試中，Gemini 4 Hydrogen取得57%的成績，而Gemini 3.8 Flash僅為18.2%，提升幅度十分明顯。

在Terminal-Bench 4.1編程基準測試中，Gemini 4 Hydrogen取得57%的成績，而Gemini 3.8 Flash僅為18.2%，提升幅度十分明顯。（Google）

Gemini 4 Hydrogen測試結果對比：

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與此同時，新模型生成虛構內容的情況減少超過5倍，即使遇到工具調用失敗、搜尋結果為空等情況，也能更加穩定地完成任務。

編程能力方面，Gemini 4 Hydrogen可以處理程式碼編寫、程式偵錯、漏洞修復等任務，並能針對程式碼庫中的具體問題進行修改，避免對無關程式碼造成影響。

Google還針對大型程式碼庫進行了優化，支援並行讀取文件和搜尋程式碼，進一步提高複雜項目的開發效率。

根據早期測試，在複雜圖表、SQL及數據密集型企業任務中，新模型運行速度可達到上一代的2至2.8倍，同時減少12%至23%的Token消耗。

值得一提的是，Gemini 4 Hydrogen雖然定位高效執行模型，但在部分測試中已經超越Google自家的高端模型。

在Artificial Analysis Intelligence Index測試中，其預設High模式得分達到51分，超過Gemini 4 Argon的50分，開啟最高xhigh思考模式後，成績還可提升至54分。

Gemini 4 Hydrogen支援最高100萬Token上下文窗口，可處理文本、圖片、音頻、影片及複雜文件等多種內容。

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目前，Gemini 4 Hydrogen已開始面向全球用戶推出，覆蓋Gemini應用、Google搜尋、Google AI Studio及Gemini API等平台，免費用戶也有機會體驗。

其中，Gemini應用免費用戶可通過自動模型選擇機制使用該模型，開發者則可通過Gemini API調用，輸入價格為每百萬Token 1.5美元，輸出價格為每百萬Token 7.5美元。

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