捷克布拉格數十萬人集會　抗議政府擬削減公共媒體經費

捷克布拉格11月15日有數十萬名民眾集會，抗議政府的媒體法案，即計劃削減公共媒體的經費，並將資金轉移到國家預算。批評人士稱，這項政策將損害媒體的獨立性和生存能力，並類似匈牙利前總理歐爾班（Viktor Orban）的做法，即藉此鉗制媒體。



2026年11月15日，捷克民眾在布拉格集會，抗議政府計劃削減公共媒體經費。圖為其中一名示威者揮舞捷克國旗。（Reuters）

2026年11月15日，捷克民眾在布拉格集會，抗議政府計劃削減公共媒體經費。（Reuters）

主辦單位表示，當日集會人數已經超過3月約20萬人的反政府抗議活動，並預測可能成為自1989年天鵝絨革命以來規模最大。示威者高舉寫有「停止干預媒體」和「讓媒體去調查政客」等標語，群眾擠滿了可俯瞰布拉格的萊特納公園（Letna park），以及附近的地鐵站，演講嘉賓包括學生、士兵以及曾簽署《七七憲章》（Charter 77）的異見人士。

路透社報道，捷克總理巴比什（Andrej Babis）批評，捷克現有公私營媒體存在偏見，提出草案計劃取消家戶每月205克朗（約9.26美元）的公營廣電收費，轉由國家預算編列資助。此法案已通過初步表決，正等待進一步辯論。 巴比什又稱，政府是在履行減輕民眾經濟負擔的承諾。

2026年11月15日，捷克民眾在布拉格集會，抗議政府計劃削減公共媒體經費。（Reuters）

2026年11月15日，捷克民眾在布拉格集會，抗議政府計劃削減公共媒體經費。圖為示威者形成一片人海。（Reuters）

反對黨與公民團體強烈批評這項政策，抨擊執政聯盟在10月中旬半夜倉促表決草案，並要求撤回。發起今次集會的公民團體Milion Chvilek主席米納爾（Mikulas Minar）表示，民選政府有權執政，但無權為所欲為，更無權拆毀民主制度。他呼籲，政府應證明並非試圖掌控媒體，並讓專家提出保障媒體不受政治干預的機制。