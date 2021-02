特朗普前車之鑑：波匈極右政府擬制衡社交媒體

撰文: 藺思含 最後更新日期: 2021-02-06 16:00

美國前總統特朗普被Twitter和Facebook永久關閉帳號的事件雖然已經過去了半個多月,但事件引發的全球反響卻並沒有停止。過去幾年社交媒體一直被批評,對特朗普在平台發放不實訊息、煽動仇恨等方面「不作為」,但也有以默克爾(Angela Merkel)及其他歐洲政府高層等質疑,社交平台全面禁制特朗普是侵犯言論自由。 不過,就在兩派就社交媒體是否限制言論而爭論不休之時,東歐兩個極右政府——波蘭、匈牙利已率先採取行動。

匈牙利司法部長沃爾高(Judit Varga)本周一在Facebook發文稱,自己有意在今年春天向議會提交法案,來就社交媒體企業對言論自由的「系統性侵犯」進行制裁。而匈牙利的長期盟友波蘭則行動更加迅速,由右翼保守主義「法律與正義黨」(PiS)領導的政府已經在上個月宣布了具體措施來對抗社交媒體「對右翼的偏見」,對社交媒體企業違法撤下貼文的行為罰款。

基督教、保守派和右翼觀點遭限?

匈牙利方面儘管還沒有明確提出具體措施,但沃爾高表示,她將在本周與市場競爭監察機關會見,並探討不公平商業活動的可能懲罰手段。她譴責社交媒體平台利用「shadowban」限制部分言論,即是在用戶不知道的情況下,出於政治目的、秘密限制用戶信息的可見度及訪問權。沃爾高認為Facebook正是用這種方式限制基督教、保守派和右翼的觀點——而這也恰恰是執政黨青年聯盟黨(Fidesz)的意識形態範疇。

在2010年匈牙利的議會選舉中取得壓倒性勝利以來,現任總理兼黨主席歐爾班(Viktor Orban)已經執政超過十年,並將在明年迎來下一屆選舉。過去幾年間,青年聯盟黨在國會通過了允許對幫助移民的活動分子、律師和非政府組織等定罪的「阻止索羅斯法案」(Stop Soros Act),鼓吹像歐盟和聯合國一樣的「外部勢力和國際力量」的威脅論,歐爾班更承諾在移民問題帶來的「恐怖主義病毒」面前,維護匈牙利的基督宗教信仰。據openDemocracy2019年的報道,歐爾班的支持者愈發從傳統右翼保守派轉向極右陣營。

考慮到新一屆大選的前景——六個反對黨組成聯盟與其抗衡,且從目前的民調來看,青年聯盟黨和由反對聯盟的表現難分高下,歐爾班及青年聯盟未必能再連任四年——在這樣的背景下,沃爾高此舉背後的動機便一目了然。儘管她聲稱自己也有被社交媒體平台「shadowban」的經驗,但據美聯社(AP)的報道,Facebook代表指平台過去從未干預過沃爾高的賬號。反倒是左派的輿論空間近兩年在匈牙利縮減不少。

據歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Co-operation in Europe)2018年的一份報告,匈牙利該年度選舉期間,「執政黨資源以及國家資源間存在普遍的重疊」。而私有媒體也大部分被掌控在歐爾班的盟友手中,以至於反對黨派只能嚴重依賴社交媒體來向選民拉票。

波蘭:限制合法內容或遭罰款

至於波蘭,來自PiS的波蘭總理莫拉維茨基(Mateusz Morawiecki)指出,社交媒體巨擘愈來愈推荐自家的政治正確,打擊反對聲音,他在Facebook上表示:「演算法或者巨頭企業老闆不應該決定哪些觀點是正確的,哪些是錯誤的。」司法部部長卡萊塔(Sebastian Kaleta)更形容Facebook取消特朗普的賬戶是虛偽的、受政治利益驅使且「相當於審查制度」。

政府提出的措施規定,如果平台將用戶發表的內容移除或者封停賬戶,用戶可向「言論自由委員會」提出申訴,並要求將他們的內容復原。而如果社交媒體公司撤下的內容或賬號被認為符合波蘭法律,而公司又拒絕對其進行復原,則可能會遭到最高達5000萬波蘭茲羅提(約1億港幣)罰款。

儘管具體的安排還有待公布,究竟哪些言論將受波蘭法律保護尚不可知,但PiS的成員或許可以因此而鬆一口氣。2001年建黨以來,法律與正義黨憑藉其右翼保守及民粹主義路線,如今已成為這個天主教國家議會內的最大黨。政策上他們反移民、反LGBT權益,更是波蘭近年來愈發嚴苛的反墮胎法案的主要推手。而黨派的一些黨員更是長期在社交媒體上散播反LGBT和反移民言論。

事實上,近幾年來Facebook就多次從平台上撤下波蘭國內極右翼組織和政客發布的內容,有着78萬追蹤者的議員Janusz Korwin-Mikke的賬號更是在去年11月因多次違反平台政策被封。

儘管歐盟多國政府均對此次特朗普禁言事件提出質疑,歐盟委員會主席馮德萊恩(Von der Leyen)更表示「對於言論自由如此嚴重的干涉絕不能只基於(社交媒體)公司的規定」,加上歐盟早就對美國科技巨頭的壟斷行為不滿並立法限制,預期會陸續推出多管制措施。不過,波蘭和匈牙利兩個國家顯然已經等不及。有了特朗普的前車之鑑,這兩個仍然得勢的右翼政府自然想要搶先出招制約社交媒體,防止將來類似的事情找上門來。