匈牙利新總理改革媒體　國營電視台停播新聞兼道歉：我們說謊了

匈牙利新任總理毛焦爾（Péter Magyar）上台後啟動媒體改革，國營電視台M1頻道、科蘇特廣播電台（Kossuth Radio）於7月7日起暫時停播新聞，公開道歉稱長期以來說謊、進行政治宣傳，並宣布公共媒體改革啟動，目標重塑獨立、可信、客觀的新聞環境。



M1頻道黑屏顯示：「媒體不能說謊。我們為多年這麼做向大家道歉。」隨後宣布：「公共媒體現在正進行改革，以便未來能夠成為獨立且可信賴的媒體。新聞播報暫時中止，請繼續關注我們。」

2026年7月7日，匈牙利國營電視台M1頻道停播整改，此為新任總理毛焦爾（Péter Magyar）的媒體改革新政，為重塑獨立、可信、客觀的新聞環境。（網絡圖片）

此次改革是毛焦爾競選核心承諾，象徵終結前總理歐爾班（Viktor Orban）長達16年執政期間的媒體壟斷與宣傳體系。改革期間電台電視台暫停新聞播報、網站同步停更，官方將更換編輯團隊、重組播出形式，逐步恢復新聞服務。

毛焦爾批評匈牙利的媒體「無時無刻不在撒謊」，稱這是「歷史性時刻」，並表示正式終結國營媒體淪為政治宣傳工具的局面。

對此，歐爾班則反批新政為暴政，號召支持者轉看黨媒頻道。歐爾班執政期間透過法規掌控媒體、收購民間媒體，導致匈牙利新聞自由排名大幅下滑。分析指出，長年固化的媒體生態難以短期改變，匈牙利重建中立公共媒體仍面臨諸多挑戰。