也門胡塞武裝逼近亞丁　距市區僅60公里　加劇當地安全緊張局勢

也門胡塞武裝持續向南推進，已佔領多個戰略要地，目前距離國際社會承認的也門政府臨時首都亞丁僅約60公里。



法新社報道，四名也門政府軍消息人士及兩名政府官員星期天（11月15日）稱，胡塞武裝已控制馬卡蒂拉（Al-Maqatirah）和馬達里巴（Al-Madaribah）地區，並繼續向亞丁推進。

消息人士說，胡塞武裝目前駐紮在馬達裡巴地區的哈拉茲（Al-Kharaz）軍營，距離亞丁市約60公里。

隨着胡塞武裝步步逼近，獲沙特阿拉伯領導的軍事聯盟支持的也門政府，星期日宣佈完成從曼德海峽附近地區撤軍，並將部隊重新部署至其他戰略地點，以加強亞丁及周邊省份的防禦。

2026年10月4日，也門總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）在沙特阿拉伯利雅德（Riyadh）發表電視講話。（Yemen News Agency/Handout via REUTERS）

軍方官員此前于星期五（13日）透露，政府軍已開始在亞丁周邊堆設沙袋防禦工事，並挖掘地道，以防範胡塞武裝進一步南下。

據政府軍消息人士透露，胡塞武裝近期接連取得進展，不僅佔據馬卡蒂拉地區的戰略據點，也控制也門西南部拉赫季省馬達里巴及阿拉赫（Al-Arah）地區的大片土地。

亞丁是也門國際社會承認政府的臨時所在地。胡塞武裝持續向亞丁推進，進一步加劇當地安全局勢的緊張。

本文獲《聯合早報》授權轉載

