胡塞武裝空襲也門政府軍新兵營　據指至少25死數十人傷

也門政府軍位於北部達利省（al-Dhale）的一處軍事訓練營，11月4日遭到胡塞武裝（Houthis）攻擊，造成多名新兵傷亡。軍方消息人士稱，新兵死亡人數可能超過25人，另有數十人受傷。



2026年10月7日，也門薩那，胡塞武裝（Houthis）的支持者們聚集在一起，聲援該組織。（Reuters）

《新阿拉伯人》（The New Arab）引述消息人士稱，這些士兵隸屬於伊卜省（Ibb）的軍事和安全部隊，當時正在營地接受訓練，胡塞武裝發動了導彈襲擊。據現場消息人士和目擊者稱，由於救護車不足，以及達利省的醫院無法容納大量死傷者，救援行動受到阻礙。

有消息稱，事件在達利省引發民眾激憤，指責該省及前線的軍方指揮人員玩忽職守。批評的焦點集中在軍事旅指揮官決定在靠近前線的營地設立訓練中心，使新兵暴露在攻擊之下。

2026年10月19日，也門政府軍於舍卜沃省（Shabwah）的一處軍營遭胡塞武裝（Houthis）攻擊，造成多人死傷。圖為現場的死者遺體。（Social Media via REUTERS）

而在此之前，胡塞武裝已曾在其他地區發動同類攻擊，一些軍方領導人已發出警告。最近一次同類事件發生在上個月，目標是位於舍卜沃省（Shabwa）首府阿塔克市（Ataq）以東的一處軍營，造成75人死亡、200多人受傷。