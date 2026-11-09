胡塞武裝：對沙特及也門發動了4次打擊

也門胡塞武裝（Houthis）於11月8日表示，當日該組織對沙特阿拉伯及也門境內目標發動了4次打擊。同日稍早時間，沙特首都利雅得的金融區曾受襲，國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）位於阿卜杜拉國王金融區（KAFD）的沙特阿美辦公大樓，因沙特防空系統攔截導彈後的下墜碎片波及，導致外牆玻璃碎裂受損。



沙特阿拉伯首都利雅得金融區8日遭遇空襲，利雅得最高建築之一、國營石油巨企沙特阿美大樓受損，無人傷亡。（網絡圖片）

胡塞武裝軍事發言人薩雷亞（Yahya Saree）當天發聲明稱，該組織使用多枚彈道導彈、巡航導彈和多架無人機實施了4次特別軍事行動，打擊了位於沙特首都利雅得的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）、一處金融中心、沙特阿美（Saudi Aramco）石油公司的儲油罐等設施，以及也門境內的沙特軍隊集結地。

薩雷亞表示，這些行動是對沙特近期空襲也門薩那省（Sana'a Governorate）一居民區，以及塔伊茲省（Taiz Governorate）一市場的回應。胡塞武裝將繼續打擊沙特和也門境內相關目標，直到沙特停止其侵略，並解除對胡塞武裝控制區的「封鎖」。

新華社報道，沙特與胡塞武裝近期的互襲力度增強。與此同時，獲沙特支持的也門政府軍，在多條戰線與胡塞武裝的交火也日趨激烈。