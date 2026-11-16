亞馬遜追趕星鏈受挫　火箭升空10分鐘後異常　40顆衛星全損毀

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）11月15日的Leo互聯網衛星發射任務失敗，40顆衛星全數損毀。這對於已經在馬斯克旗下SpaceX競爭中不斷流失市場的公司而言，無疑是一次重大挫折，也重創該公司與馬斯克（Elon Musk）旗下星鏈（Starlink）爭奪衛星互聯網市場的計劃。



法新社報道，負責此次發射的聯合發射聯盟（ULA）說，旗下「火神」火箭（Vulcan rocket）於美東時間星期日（11月15日）中午12時40分，從佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）升空，但在飛行約10分鐘後出現異常，未能將衛星送入預定軌道。

ULA是波音（Boeing）與洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德馬丁）成立的合資企業。亞馬遜此前向ULA購買了38次發射服務，計劃通過火神火箭，將第一代Amazon Leo低軌衛星網路中近半數的衛星送入太空。

圖為「火神」號（Vulcan）火箭，原計劃在11月15日執行美國電商巨頭亞馬遜Leo互聯網衛星發射任務，將40顆衛星送入太空，不料在發射之後的飛行10分鐘左右出現異常。（X@ulalaunch）

亞馬遜計劃為這一網路部署3232顆衛星，自2025年4月以來已發射約400顆。這次任務原定一次發射40顆衛星，是亞馬遜至今規模最大的單次衛星發射任務，也是自今年7月以來首次發射。

亞馬遜原計劃今年推出Amazon Leo商業衛星互聯網服務。公司在聲明中說，任何火箭發射都有風險，相信ULA能從這次失敗中吸取教訓，繼續推進發射計劃。

美國企業研究所高級研究員哈里森（Todd Harrison）說：「這對ULA來說是一次重大挫折。發射市場本已供給緊張，需求開始超過供應，而這次事故只會讓情況更加惡化。」

就在這次發射失敗的前一天，馬斯克旗下SpaceX剛通過星艦（Starship）火箭，成功將26顆大型星鏈（Starlink）互聯網衛星送入太空，並首次完成太空船回收測試。

亞馬遜的其他衛星發射合作夥伴也面臨挑戰。貝索斯（Jeff Bezos）旗下藍色起源（Blue Origin）的「新格倫」（New Glenn）火箭，因今年5月測試時發生爆炸而暫停發射。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

