日本成功發射火星衛星探測器　執行世界首個採集樣本任務

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）周二（10月20日）宣布，已成功發射火星衛星探測任務（MMX）的探測器，執行全球首個從火星衛星採集岩石與沙子等樣本的任務。



共同社報道，JAXA表示，這艘由H3-10號火箭搭載的探測器已成功與火箭分離，並進入預定軌道。JAXA H3計劃經理有田誠在新聞發布會上表示，「我相信我們能夠以極高的精度將其送入預定軌道。MMX計劃吸引了全世界的關注，我們能夠成功發射，我感到非常高興。」

火箭於20日凌晨4點41分從位於日本西南部小島種子島的種子島宇宙中心發射升空。探測器計劃於2031年7月攜帶樣本返回地球。

2026年10月19日，搭載火星衛星探測器的H3火箭，在日本鹿兒島縣的種子島宇宙中心預定發射，即將登陸火星衛星「火衛一」。（Reuters）

MMX是一項旨在研究火星衛星起源並開發未來太空探索技術的國際聯合任務。此次發射原定於2024年進行，但由於H3火箭在前一年的首飛失敗而被推遲。

日本首相高市早苗也對此次發射成功表示歡迎，她在X平台上發文稱，「我希望這項歷史性的壯舉能夠成功」，並祝願探測器順利採集樣本並返回地球。