特朗普訪亞洲行程曝光　APEC深圳重頭戲：麒麟山莊上演中美俄峰會

中國外交部11月16日宣布，確認國家主席習近平19日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump）在深圳舉行中美俄三國元首會晤。

美國白宮16日亦公布特朗普訪華參與亞太經合組織（APEC）峰會行程。特朗普將先與習近平舉行雙邊會晤，之後習近平、俄羅斯總統普京與特朗普舉行中美俄三方會議。



白宮公布的日程顯示，特朗普18日抵達深圳後，19日上午先前往位於福田香蜜湖的深圳國際交流中心，參加亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。

本次深圳APEC媒體中心位於深圳會展中心。

特朗普之後在中午時分將轉往深圳麒麟山莊，與習近平進行雙邊會晤。來到下午，普京將加入兩人，舉行中美俄三方會議。特朗普在三方會議結束後會隨即離開深圳並啟程返回白宮，結束本次訪華行程。

11月18日：馬尼拉轉赴深圳

中午時分，特朗普在菲律賓馬拉卡南宫（Malacañang Palace）出席菲律賓總統舉行的歡迎儀式及午宴後，便會飛往深圳，當天抵達並入住深圳朗廷酒店（The Langham）。

11月19日：深圳重頭戲

上午9時30分，特朗普在深圳國際交流中心出席APEC領導人合影，9時45分出席APEC領導人全體會議。中午12時45分，他在麒麟山莊與習近平舉行雙邊會晤。下午2時30分，中俄美三方會談在麒麟山莊舉行，歷時約一小時。會後特朗普直接從麒麟山莊前往深圳寶安國際機場，啟程返回白宮。

麒麟山莊：三方會晤選址

俄羅斯塔斯社（TASS）報道，三方會談選址深圳麒麟山莊，定於下午2時30分開始。麒麟山莊位於深圳市南山區，是深圳知名園林式酒店建築群。

它依山而建，環境清幽，設有多幢獨立別墅及會議設施，過往常用於接待國家領導人及舉行高級別會談。

麒麟山莊鄰近深圳灣，交通便利，距深圳寶安國際機場約半小時車程，方便特朗普會後直接前往機場返美。

今次是特朗普亞洲之行最受注目的環節。他與習近平的雙邊會晤及中俄美三方會談同於麒麟山莊舉行，突顯這個山莊作為今次外交重頭戲場地的地位。