APEC | 高市早苗會得到一張握手照

2026年APEC第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行。日本從媒體到政府都非常緊張，此番高市早苗抵華是否會受冷待，甚至習近平都不會與其握手。



11月11日，中國外交部發言人郭嘉昆在回應「中方領導人是否會在APEC期間與日本首相高市早苗舉行會晤」時表示：「作為2026年APEC東道主，中方積極履行東道主義務，願同各方一道共同推動APEC中國年取得圓滿成功。關於中日關係，中方已經多次闡明立場。」

事實上，高市早苗此行並不追求實質性的外交突破，而是將重點放在了「鏡頭」上。據日媒披露，日本政府正在努力尋求中方保證，希望高市在APEC會議上至少能按慣例與中方領導人握手、合影，不要受到「冷落」。日方真正關心的，是能否拿到與中方領導人同框的照片，以便回國後作為「外交成果」向國內交代。如果中方沒有安排正式會談，日方甚至考慮提出抗議。這種將外交禮儀工具化的做法，正是典型的「碰瓷」心態。

2026年11月10日，中國深圳市，一面印有「APEC CHINA 2026」標誌的旗幟正隨風飄揚。（Getty）

高市早苗在出席APEC的問題上，給自己留足了退路。她此前聲稱「國會批准才出席」，但實際上首相出席多邊會議只需向兩院通報即可，無需表決。這種表態意在「進可攻退可守」：如果來了但沒得到中方高規格接待，她可以歸咎於流程問題；如果不去，則可以怪罪於國內日程。高市的做法更像是「短視頻政治」，只關注表面情緒和鏡頭，而忽視實際問題。

坦白說，既然高市早苗在受邀之列，中國作為本屆APEC東道主，習近平必然會在迎接各國元首時和其握手。這是中方一以貫之的：作為東道主，中方會積極履行東道主義務，這體現了中國一貫重視外交禮節的大國風範。但這絕非日本外交斡旋的結果，而僅僅是中國遵守外交禮儀，並不能代表什麼。

中方一再表示過：中日關係緊張的根源確在日方。如果日方在台灣問題上不能糾正錯誤言行、在歷史問題上不能採取正確態度，中日關係不會好轉。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗在出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後的記者會上發表講話。（Reuters）

當然，高市早苗能會改變嗎？她也不會。一年前她發表的「台灣有事就是日本有事」言論，是其右翼政治招牌的核心。如果她為了換取一次握手而公開道歉或撤回言論，無異於親手砸碎自己的政治招牌，不僅會失去黨內右翼的支持，還會被指責「對華軟弱」。因此，她只能玩弄「戰術投機」，用「立場未變」等低成本話語試圖矇混過關，既不想放棄打「台灣牌」，又不想承擔中日關係徹底冰凍的代價。

中方對此看得很清楚。作為東道主，中方會積極履行東道主義務，確保會議順利進行，但這與雙邊關係是否解凍是兩回事。中方已多次明確表態，中日關係面臨困難的根源在於日方，只要高市早苗不在重要公開場合莊重道歉並收回錯誤言論，就只能接受相應的結果。如果高市早苗想利用「我來過中國」作為國內宣傳素材，中方也是不會配合的。

高市早苗此次赴華參會，本質上是一場精心設計的政治表演。她試圖在不付出任何糾錯代價的前提下，通過APEC的場合「蹭」到與中方同框的鏡頭，以此來緩解國內壓力並維持其強硬人設。