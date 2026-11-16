東盟自貿區3.0下月生效　李強促排除干擾建命運共同體

中國國務院總理李強11月16日在馬尼拉出席第29次中國—東盟領導人會議並發表講話，指出今年是中國同東盟建立全面戰略夥伴關係5周年，雙方合作逆勢而上，貿易額去年突破1萬億美元，今年前10個月增長29.6%。



新華社報道，李強表示，過去5年國際上單邊主義、保護主義逆流湧動，地緣衝突此起彼伏，但中國—東盟合作取得令人振奮的成績。雙方貿易額比2021年增長20.1%，雙向投資額累計超過5,000億美元，比5年前增長50%以上。

李強稱，中國—東盟自貿區3.0版升級議定書已簽署，《中國—東盟全面戰略夥伴關係行動計劃（2026-2030）》制定實施；雅萬高鐵、中老鐵路等重大項目從規劃變為現實，平陸運河正式通航，「東盟簽證」落地實施。中國—東盟自貿區3.0版升級議定書12月1日起生效。

2026年10月21日，俄羅斯聖彼得堡，總統普京（Vladimir Putin，不在圖中）與到訪的中國國務院總理李強舉行會面。（Reuters）

李強總結三點經驗啟示：一是弘揚友好互助的傳統；二是堅守開放共贏的正道；三是順應創新發展的潮流。

他強調，中國和東盟國家都崇尚「家」文化，當今世界紛紛攘攘，雙方更應團結一致，排除干擾，共建更為緊密的中國—東盟命運共同體。

提出三點建議 盡早達成南海行為準則

李強就共建共同家園提出三點建議。

第一，築牢和平安寧保障，增進戰略互信，堅持通過對話協商妥處分歧，共同反對外部干涉，期待早日達成「南海行為準則」。

第二，促進地區發展繁榮，以自貿區3.0版升級議定書生效為契機，深化產供鏈合作，加快基礎設施「硬聯通」及規則標準「軟聯通」，歡迎建立中國—東盟能源合作夥伴關係和能源部長會議機制，辦好明年人工智能合作年。

第三，增進廣大民眾福祉，中方將繼續向中國—東盟合作基金注資，中國—東盟數字學院明年將向東盟國家提供100個全額獎學金名額，中國—東盟婦幼健康合作中心未來三年將同東盟國家合作培養1,000名專業人才，並加強執法合作打擊跨國犯罪。