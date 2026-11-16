東盟｜黃循財籲儘快與中國達南海行為準則　菲總統：持續推進合作

在地緣政治局勢趨緊、貿易與投資壁壘增加之際，新加坡總理黃循財呼籲東盟與中國更加密切地合作，加深互信與理解，加強經貿、數碼及人工智能合作，共同維護區域和平穩定，並盡快達成一份符合國際法的《南海行為準則》。



黃循財星期一（11月16日）在菲律賓馬尼拉舉行的第29屆東盟—中國峰會上說，在這樣的新國際環境下，雙方的緊密聯繫表明，東盟與中國可以走出另一條以合作、互利共贏為基礎的前進之路。

黃循財稱：「我們須進一步密切合作，增進相互理解與信任，並尋找新的合作機會。」

在經貿合作方面，黃循財說，雙方應繼續搭建經濟合作的橋樑，促進開放與融合。

第49屆東盟峰會（ASEAN Summit）2026年11月15日在菲律賓首都馬尼拉開幕。（Reuters）

他說，《東盟—中國自貿區3.0升級版》將於下個月生效，雙方官員也正着手簡化海關程序和認證要求。「這些進展將增強企業在彼此市場投資和發展的信心。」

2010年，東盟與中國簽署《東盟—中國航空運輸協定》，開放雙方航空公司經營往來航班。雙方隨後逐步擴大航權，包括允許航班在中轉停留後，繼續載客載貨飛往另一目的地。目前，雙方仍在商討進一步開放航空服務，以加強區域連接。

黃循財說，進一步放寬這項協定，將改善航空連接，促進貨物與人員往來，為雙方合作增添動力。

黃循財也呼籲東盟與中國在新興領域推進務實合作，尤其應加強數碼連接，並在負責任地開發和應用人工智能（AI）方面深化協作。

他說，中國是全球數碼技術最發達的國家之一，也是東盟最大的貿易夥伴。東盟如今已達成覆蓋整個區域的《數碼經濟框架協定》（簡稱DEFA），雙方有進一步加強數碼連接的一定潛能。

黃循財歡迎中國將2027年定為「東盟—中國人工智能合作年」的提議。

他說，中國在AI應用方面處於領先地位，東盟各國也有潛力和意願運用AI提高生產力、推動經濟轉型。

李強：中國與東盟應繼續弘揚友好互助傳統

中國國務院總理李強在峰會上說，過去五年，儘管單邊主義和保護主義抬頭、地緣衝突接連發生，中國與東盟的合作仍逆勢而上，取得令人振奮的成績。

他說，這些成績來之不易，雙方可從中汲取寶貴的經驗和有益的啟示，繼續弘揚友好互助的傳統，並把握科技發展帶來的機遇，共同提升創新能力、開拓新的經濟增長領域。

他說：「中國和東盟（中國稱東盟）國家有着悠久的友好交往歷史，這一傳統沒有因為國際局勢動盪而褪色，反而在各方一次次守望相助共迎挑戰的過程當中，磨練得更加成熟堅韌。」

他還說，中國與東盟長期支持經濟全球化和區域一體化。「儘管現在國際上各類經貿限制大幅增多，但我們都堅定維護多邊主義，促進自由貿易不斷地做大合作蛋糕。」

菲律賓今年初接任東盟輪值主席國時，爭取在今年底前與中國完成《南海行為準則》談判，但這一目標無法如期實現。

菲律賓外長拉扎羅星期天（15日）在記者會上說，雙方已就草案約八成段落初步達成共識，但準則是否具有法律約束力、適用海域等關鍵問題仍未解決。談判將延續至新加坡明年擔任東盟輪值主席國期間。

過去一年，中菲船隻在南海爭議海域多次對峙。

菲律賓總統小馬可斯在東盟—中國峰會開場時說，各方對國際法及和平解決爭端的共同承諾，必須體現在實際行動中，包括保持克制、相互尊重及開展務實合作。

小馬可斯稱：「即使區域及全球局勢充滿不確定性，東盟與中國仍持續尋找共同點，推進具體合作。」

黃循財形容，中國是東盟重要且積極的夥伴，長期支持東亞峰會、東盟區域論壇和東盟加八國防部長會議等由東盟主導的機制。「這些交流有助於增進信任與理解。」

他說，東盟期待儘快與中國達成一份有效、具有實質內容的《南海行為準則》，並符合國際法，尤其是1982年《聯合國海洋法公約》，保障所有使用南海各方的權利和利益。