英特爾（Intel）行政總裁陳立武11月13日遭股東集體入稟控告欺詐，指控該公司隱瞞個人電腦（PC）銷售持續低迷所造成的衝擊，成為繼英偉達黃仁勳因醜聞辭任後，又一個陷入風波的華裔晶片巨企掌舵人。



路透社報道，密歇根州一家退休基金為首的股東們入稟加州聖荷西聯邦法院，控告英特爾未能及時揭露個人電腦銷售放緩和庫存過剩將如何影響收入的資訊。股東們指，英特爾在PC銷售疲軟及庫存過剩方面的問題，已超過資料中心建設及AI熱潮所帶來的其他利多效益。

另外，英特爾在8月中旬以每股95美元出售230億美元（約1,794億港元）股票集資，被指有動機行騙；此前，英特爾於10月30日的股價單日暴跌28.6%，市值一天蒸發約1,400億美元（約1.09萬億港元）。

陳立武當時告訴分析師，他對製造供應短缺、前所未見的記憶體供應緊張，以及這些因素導致PC市場需求疲軟的情況感到失望，稱：「我們必須緊急處理這些挑戰」。

現年67歲的陳立武，出生於馬來西亞柔佛州麻坡，其後在新加坡長大及接受教育，之後在麻省理工學院獲核工程碩士學位。1987年，他創立創投公司華登國際（Walden International），曾投資台積電、中芯國際、大疆等，2009至2021年執掌晶片設計公司楷登電子（Cadence Design Systems），2025年3月臨危受命出掌英特爾，為首位華裔掌舵人。

陳立武去年8月曾遭美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以利益衝突為由要求他辭職。

與其他大型科技公司一樣，英特爾近年大舉投入製造業務，但供應鏈受干擾使公司難以充分受惠於資料中心晶片需求成長。另一方面，記憶體價格上漲也推高PC售價，進一步壓抑市場需求。