英特爾CEO：中國AI模型成本更低，普及速度「非常快」

美國晶片巨頭英特爾（Intel）行政總裁陳立武近日對中國人工智能模型的發展作出積極評價。他表示，DeepSeek、Kimi和GLM等中國前沿AI模型不僅使用成本較低，而且性能已經「足夠好」，市場採用速度也「非常快」。



據路透社10月12日報道，陳立武當天在新加坡出席星展銀行（DBS）舉辦的一場小組討論時表示，中國前沿AI模型的Token（詞元）成本更低，應用普及速度非常快。

陳立武特別提到了DeepSeek、Kimi和GLM三款中國AI模型，認為它們的性能已經「足夠好」（good enough），能夠滿足實際應用需求。

談及AI技術的發展方向，陳立武強調了開源的重要性。

「我是開源的堅定支持者 ，這是提高效率的最佳方式。」他說。

一塊Intel CPU芯片（快科技提供）

他同時指出，最終哪些AI模型能夠在不同應用場景中獲得更廣泛使用，將由市場決定。

陳立武的表態凸顯出全球AI產業競爭中的一個重要趨勢：除了模型本身的性能，推理成本和實際應用效率也正在成為影響市場選擇的重要因素。

Token是AI模型處理文本等信息時使用的基本單位。對於需要處理大量用戶請求的企業而言，單個Token的成本直接關係到AI應用的運營支出。隨着使用規模擴大，即使是較小的成本差異，也可能對企業部署AI的經濟性產生明顯影響。

近年來，中國AI企業積極發展開源模型，推動模型能力提升和使用成本下降。DeepSeek、Kimi和GLM等模型的出現，為開發者和企業提供了更多選擇。

相比完全依賴閉源商業服務，開放權重模型還允許企業根據自身需求進行部署和優化，從而在部分應用場景中降低成本、提高靈活性。

不過，陳立武並未直接比較中美模型的整體技術水平，也沒有斷言中國模型已經全面超越美國競爭對手。他強調的是中國模型在成本、實用性能和應用速度方面的表現。

除了人工智能，陳立武當天還談到了量子計算的發展前景。

他預計，量子計算可能在未來三至五年內逐步走向主流應用，而軟件將在提高相關基礎設施使用效率方面發揮重要作用。

本文獲《觀察者網》授權轉載

