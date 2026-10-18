特朗普入股英特爾干預決策？CEO陳立武駁斥：業務具完全獨立性

美國半導體生產商英特爾（Intel）的行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan），接受《日經亞洲》專訪時表示，美國政府沒有任何政策，去利用其持有的英特爾少數股權，干預這家晶片製造商的商業策略。



《日經亞洲》10月17日報道，陳立武於訪問中強調，英特爾是一間「獨立的」公司，並保留著做出符合自身最佳利益的決策的自由：「特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府並沒有任何政策，他們對公司的管理沒有影響。」

美國政府於2025年將先前撥款的聯邦資金轉化為89億美元（約698億港元）的投資，使華盛頓獲得英特爾約9.9%股份；其後英特爾進行二次股票發行，使政府持股比例被稀釋至約8.2%。同時美國政府於同年9月介入，以被動投資形式持有約4.333億股普通股，且並無取得董事會席位。

英特爾（Intel）行政總裁陳立武表示，公司運作不受特朗普政府在背後介入影響。（Reuters）

陳立武表示美國政府的支持，有助英特爾進行建立具有競爭力的代工業務所需的長期投資，他以台積電為例，指出台積電花了10到20年的時間才成為世界領先的代工晶片製造商。

他指從代工廠的角度來看，英特爾必須著眼於長遠發展，而政府的大力支持始終至關重要。他進一步表示如果一切順利，這項業務可以成為成長引擎，但這「需要時間」。

被問到來自中國半導體產業的競爭威脅時，陳立武對此較為謹慎：「無論公司來自美國抑或是中國，他們都各有優劣，我認為更重要的是甚麼對消費者最有利，甚麼對企業最有利。」關於中國晶片會否在五至十年內超越美國，他則評估目前兩國的差距不大。