中國國家主席習近平11月17日上午在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）。馬拉佩就關閉駐巴新台北經濟辦事處（Taipei Economic Office in Papua New Guinea）一事稱這「並不容易」，坦言曾面臨國內阻力。習近平感謝馬拉佩堅定恪守一個中國原則。



習近平向馬拉佩表示感謝，稱：「巴新政府以實際行動支持中國維護領土完整和國家統一，是順應歷史大勢的正義之舉。中方願同巴新方一道，增進政治互信，密切人文交流，推動兩國關係發展不斷邁上新台階。」

習近平強調，中國願同巴新密切治國理政和發展經驗交流，加強高質量共建「一帶一路」同「聯通巴新」計劃等戰略對接，深化貿易投資、基礎設施建設、農漁業、能源礦產等合作，拓展數字經濟、金融服務、綠色能源、科技等合作新空間，幫助巴新實現可持續發展。

2026年11月17日上午，中國國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的巴布亞新畿內亞總理馬拉佩。（中國外交部）

路透社報道，馬拉佩與習近平會面時說：「我們希望這有助於您推動統一……因為當中國人實現繁榮時，我們大家也會共同繁榮。」

馬拉佩說：「如果您想了解巴布亞新畿內亞在關閉台灣（的辦事處）問題上充分承認中國完整性的努力，這並不容易，我面臨內部的挑戰，因為我們也與許多國家保持聯繫，但我們已克服這些挑戰。」

他未有詳細說明所遇到的阻力是什麼，僅稱中國尊重巴新主權，巴新也必須充分尊重中國主權。