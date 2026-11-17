APEC深圳峰會｜三巨頭首腦會晤外還有三處「戲中戲」
深圳APEC峰會，中俄美「三方會晤」被賦予「開創性意義」，自然是最強看點。但除主場大戲外，還有三處與峰會進程相互纏繞的「戲中戲」，同樣值得細讀。
其一，墨西哥、加拿大「搶先到場」的信號
兩國是美國「門口」的近鄰，卻也是特朗普第二任期以來與美國摩擦最深的國家。主權侮辱、關稅施壓、經貿逼仄，令加墨先後轉向。
墨西哥總統辛鮑姆最先抵深圳，是首位到會的外國元首，隨行含四位內閣部長，意在推進對華科技、新能源、產業合作，並為墨方2028年辦APEC鋪墊。其姿態很明確：加速「去美國依賴」。
加拿大總理卡尼緊隨抵達。面對美加關係持續緊繃，加方明顯在緩和對華關係、拓展多元經貿支點，甚至透出「脱美入歐」的戰略猶豫。
其二，「特金會」是否第三度上演。
特朗普屢次放話願與金正恩會晤，朝方沉默。峰會前夕卻出現轉機：特朗普啟程前稱「有可能在與中國期間見金正恩」，對此，中國外交部表示，「沒有這方面的訊息」。與此同時，朝方則高調釋放金正恩視察三池淵旅遊區、基建與口岸設施信號，顯示朝鮮正從「安全優先」向「開放+經濟建設」調整。
幾乎同時，勞動黨中央書記趙甬元訪俄見普京，目前尚不清楚此行是不是為特金會協進行協調對錶，也尚不清楚「特金會」是否成行。若成行，不論是否加入APEC邊會，都意味着朝鮮重啟重返國際程序，半島與東北亞邏輯將重寫，日韓對朝政策也將被迫重校。
其三，高市早苗的投機表演
三方會晤前，特朗普借東盟峰會重開「四方安全對話」，深圳場中日大概率不會互動。真正看點，是在「中美俄同框」的磁場裏，日本還能不能拿到交流位。
外交部發言人毛寧在談及三方會晤時特別提到：「歷史上，三國曾並肩贏得世界反法西斯戰爭的勝利。」這句話看似回顧，實則有重量。既點明大國責任，也暗含對翻歷史案、搞軍事鬆綁者的提醒。
高市此行表面參會，底子是防邊緣化：一邊赴菲談安全，一邊在深圳求對話；一邊右轉修安保文件、碰「無核三原則」，一邊又離不開對華經貿止損。這種撕裂，恰是日本當前戰略窘境的縮影。
高市早苗此行深圳本質上是一場精心設計的政治表演。試圖在不付出任何糾錯代價的前提下，通過APEC的場合「蹭」到與中方同框的鏡頭。（更多內容見：《APEC | 高市早苗會得到一張握手照》）人還未到，早早就宣佈了11月19日下午將在深圳好日子皇冠假日酒店2樓大宴會廳召開記者會。
當然，這三齣「戲中戲」搶不走峰會主調。中方定調很穩：高舉亞太共同體旗幟，邁向共同繁榮。王毅外長此前明確三點意義：一是為亞太開放發展注入新動力；二是為地區務實合作拓展新空間；三是為維護國際經貿秩序作出新貢獻。深圳主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，優先領域「開放、創新、合作」，本就對應亞太最稀缺的三件事：確定性、聯通性、規則感。
都說二十一世紀看亞洲。東亞基本盤穩、產業鏈活、創新密度高，中美俄同處APEC框架內，全球治理改革先從亞太破題，順理成章。反觀歐洲嘴上戰略自主，實則內部分裂，烏克蘭危機都難統一立場，更難在亞太「上桌」。加墨先動一步說明，所謂戰略獨立，不是口號，先把與中國合作做實，才不會被「三國演義」擠成配角。