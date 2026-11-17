深圳APEC峰會，中俄美「三方會晤」被賦予「開創性意義」，自然是最強看點。但除主場大戲外，還有三處與峰會進程相互纏繞的「戲中戲」，同樣值得細讀。



其一，墨西哥、加拿大「搶先到場」的信號

兩國是美國「門口」的近鄰，卻也是特朗普第二任期以來與美國摩擦最深的國家。主權侮辱、關稅施壓、經貿逼仄，令加墨先後轉向。

墨西哥總統辛鮑姆最先抵深圳，是首位到會的外國元首，隨行含四位內閣部長，意在推進對華科技、新能源、產業合作，並為墨方2028年辦APEC鋪墊。其姿態很明確：加速「去美國依賴」。

加拿大總理卡尼緊隨抵達。面對美加關係持續緊繃，加方明顯在緩和對華關係、拓展多元經貿支點，甚至透出「脱美入歐」的戰略猶豫。

2026年11月17日，中國深圳，中國國家主席習近平和加拿大總理卡尼（Mark Carney）舉行雙邊會晤。（Reuters）

其二，「特金會」是否第三度上演。

特朗普屢次放話願與金正恩會晤，朝方沉默。峰會前夕卻出現轉機：特朗普啟程前稱「有可能在與中國期間見金正恩」，對此，中國外交部表示，「沒有這方面的訊息」。與此同時，朝方則高調釋放金正恩視察三池淵旅遊區、基建與口岸設施信號，顯示朝鮮正從「安全優先」向「開放+經濟建設」調整。

幾乎同時，勞動黨中央書記趙甬元訪俄見普京，目前尚不清楚此行是不是為特金會協進行協調對錶，也尚不清楚「特金會」是否成行。若成行，不論是否加入APEC邊會，都意味着朝鮮重啟重返國際程序，半島與東北亞邏輯將重寫，日韓對朝政策也將被迫重校。

2019年6月30日，朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普在韓朝邊境非軍事區板門店南側舉行會晤。（Getty）

其三，高市早苗的投機表演

三方會晤前，特朗普借東盟峰會重開「四方安全對話」，深圳場中日大概率不會互動。真正看點，是在「中美俄同框」的磁場裏，日本還能不能拿到交流位。

外交部發言人毛寧在談及三方會晤時特別提到：「歷史上，三國曾並肩贏得世界反法西斯戰爭的勝利。」這句話看似回顧，實則有重量。既點明大國責任，也暗含對翻歷史案、搞軍事鬆綁者的提醒。

高市此行表面參會，底子是防邊緣化：一邊赴菲談安全，一邊在深圳求對話；一邊右轉修安保文件、碰「無核三原則」，一邊又離不開對華經貿止損。這種撕裂，恰是日本當前戰略窘境的縮影。

高市早苗此行深圳本質上是一場精心設計的政治表演。試圖在不付出任何糾錯代價的前提下，通過APEC的場合「蹭」到與中方同框的鏡頭。（更多內容見：《APEC | 高市早苗會得到一張握手照》）人還未到，早早就宣佈了11月19日下午將在深圳好日子皇冠假日酒店2樓大宴會廳召開記者會。

2026年11月9日，日本首相高市早苗與越南國家主席​​蘇林（圖中未出現）在東京赤坂宮國賓館舉行聯合記者會。（Reuters）

當然，這三齣「戲中戲」搶不走峰會主調。中方定調很穩：高舉亞太共同體旗幟，邁向共同繁榮。王毅外長此前明確三點意義：一是為亞太開放發展注入新動力；二是為地區務實合作拓展新空間；三是為維護國際經貿秩序作出新貢獻。深圳主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，優先領域「開放、創新、合作」，本就對應亞太最稀缺的三件事：確定性、聯通性、規則感。

都說二十一世紀看亞洲。東亞基本盤穩、產業鏈活、創新密度高，中美俄同處APEC框架內，全球治理改革先從亞太破題，順理成章。反觀歐洲嘴上戰略自主，實則內部分裂，烏克蘭危機都難統一立場，更難在亞太「上桌」。加墨先動一步說明，所謂戰略獨立，不是口號，先把與中國合作做實，才不會被「三國演義」擠成配角。