亞太經合組織（APEC）於1989年在澳洲坎培拉（Canberra）成立，其重頭戲、每年上演的領導人峰會，正式名稱為「領導人非正式會議」，幾乎每次峰會都由各國最高領導人親自出席，如此高規格的會議為何會命名為「非正式」？背後其實有段故事。



在APEC成立初期，各成員經濟體的年會通常由外交官及經貿高官出席。在1993年7月，美國作為時任APEC主席，建議在部長級會議後，再召開一次首腦級會議，但該建議未獲全體成員一致同意。

各國最終接受以「非正式討論」為主要形式的安排，並將會議命名為「領導人非正式會議」。同年11月，首次APEC領導人非正式會議在美國西雅圖（Seattle）展開，這一形式在之後的會議延續下來，「非正式」名銜亦成為APEC的標籤。

2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。這是中國繼2001年上海和2014年北京之後，第三次舉辦APEC峰會，也是深圳首次承辦該級別盛會。 (Getty)

「非正式」體現在哪裏？首先，會議議程相當靈活，在年度主題與重點議題方向下，各成員經濟體領導人可圍繞共同關心的問題提出己見、直接交流。

會議通過的領導人宣言等成果文件通常不具法律約束力，各成員經濟體可根據自身實際狀況靈活推進，但在政治和道義上有責任盡力實施。

APEC深圳峰會：中俄美三方會談2026年11月19日在深圳麒麟山莊舉行（麒麟山莊網站）

在核心討論環節，領導人通常不帶隨行助手與個人貼身翻譯入場，僅依靠會場統一安排的同聲傳譯；隨行人員則留在相鄰房間，透過現場影音訊號掌握進程。

由此可見，「非正式」並不代表隨意，而是加強坦誠對話與平等協商，這種順應亞太地區的多元複雜現實的合作方式，形成APEC獨特的「亞太模式」。