澳洲收緊打工度假簽續簽門檻 偏遠地區工作時長延至4個月
撰文：胡允怡
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澳洲政府宣布收緊打工度假續簽規定。自2027年3月1日起，申請第二年續簽人士在偏遠地區的工作時長，由現行的3個月延長至4個月，英國護照持有人可豁免。
外媒報道，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）指出，打工度假者對當地農業、觀光及餐飲業貢獻良多，但申請需求增長過快，政府需要調整政策來平衡偏遠地區的勞動力短缺。
受2021年澳英雙邊例外規定的影響，英國背包客無需受偏遠地區工作限制，導致大量英國青年湧入澳洲，加劇鄉郊人手短缺。伯克坦言，政府正繼續與英方磋商，期望達成更理想的協議。
在新規定下，2026-2027年度的第二年續簽配額為4.5萬個，第三年配額為2.5萬個。新制的報名登記平台將在2026年12月1日開放，預計首輪邀請在2027年1月中旬發出；現有持證人則須在2027年2月28日前完成指定工作並按舊制遞交申請。
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