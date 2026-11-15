外國背包客帶狗豎拇指截順風車！好心司機接載　驚覺全網輪流相助

在四川，網友看到一外國背包客帶着狗狗站在路邊，豎起大拇指試圖截順風車（在歐美國家，於路邊豎起大拇指代表請求搭乘便車／Hitchhiking）。因擔心狗狗害怕來往的車流，他時不時蹲下來摸摸狗頭，以示安慰。



狗狗：「老大，我們這樣真的能坐上車嗎？」網友將車停在旁邊，大方地邀請背包客和狗狗上車。一路上，他們都聊得特別開心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在四川，網友看到一外國背包客帶着狗狗站在路邊，豎起大拇指試圖截順風車。（抖音＠手機沒電了）

外籍青年是來四川旅遊的背包客，他一邊說着一邊也沒有冷落懷裏的狗狗，又親又咬的，很是喜愛。

網友將車停在旁邊，大方地邀請背包客和狗狗上車。一路上，他們都聊得特別開心。（抖音＠手機沒電了）

網友將這段經歷分享到網上，沒想到很多人都偶遇過他們：

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「告訴外國人在中國用這個手勢搭不到車的，我去318國道（川藏線）搭車一開始也是豎大拇指，結果路過的副駕駛也笑着回我一個大拇指。」

「bro還有他的狗狗，他是完全不懂中文啊。」

「天啊，是同一個人！他真的很有愛，他還會給小狗拍照留念。」

「這個嗎？」

「已到達西昌時代廣場。」

「天啦，是他嗎？我當時以為這隻狗狗是松潘古城哪個家裏的，這緣分也太奇妙了。」

「在雅安載了他一程，也是高速路邊這樣招手，中午一起吃了飯，他好愛他的狗狗啊～」

「是他嗎？」



哈哈哈哈，究竟是誰說的人生沒有觀眾？！

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