美國總統特朗普（Donald Trump）11月18日抵達深圳，出席亞太經合組織會議（APEC）領導人非正式會議。下午6時許，特朗普車隊抵達深圳東海朗廷酒店，有市民提前近2小時就到場，目擊車隊經過後心情十分激動，稱自己距離特朗普乘坐的車輛僅僅十幾米的距離，不少市民表示這是一生僅有一次的機會。



市民：顧着拍片心情激動 沒能看見特朗普

車隊經過後，27歲的曾先生就被現場的傳媒包圍接受採訪，神情十分激動。他表示，自己當天剛好到朋友的公司，距離東海朗廷酒店幾分鐘路程，於是下午4點左右就到酒店附近等待車隊抵達：「畢竟很難得……特朗普下飛機習主席就親自去接，然後特朗普也是第一次來深圳。」

曾先生說自己心情十分激動：「怎麼說呢，就當時距離美國總統只有十幾米的距離。」不過，他稱自己當時顧着拍影片，沒能看見車內的特朗普。

曾先生說，自己平時並沒有特別關心美國政治，但是對國際時局會有一些基本了解，他雖然不樂見特朗普上台以來對中國採取的關稅等政策，認為是對中國的打壓，「但是他這次峰會願意來，然後我們作為東道主也很大方，習主席也是很給面子的親自去接機，那我覺得他能來還是挺好的。」

他又形容：「相當於兩個拳擊手在賽場上博弈，但是中場休息的時候，或是結束的時候，你能握手言和，雙方還是坐下來能當朋友。」

一生唯一一次機會

另一名住在附近的肖先生也在特朗普抵達前特地到街頭圍觀，車隊離開20分鐘後，他仍在附近徘徊，一邊跟周圍的市民分享影片和心情：「對於我們平常人來說，每天都是工作生活兩點一線的世界，這種（接觸）全世界這麼有名的人的機會，不可多得，是唯一的一次。」

儘管現場有交警驅趕市民，但不少人仍原地逗留，記者走向一位牽着貴婦狗的女市民，發現對方正在編輯剛剛拍攝的影片，被問及為什麼還沒走，她笑稱自己整準備發朋友圈。

唐女士表示，自己也是在附近居住，本來毫不知情，「就是純下來遛狗」，結果出門看到市民聚集，問過才知道特朗普在附近入住，於是過來湊個熱鬧。但她也表示，自己是土生土長的本地人，覺得深圳有機會見證這樣的事件，意義十分重大。