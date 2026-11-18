亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在中國廣東省深圳市舉行，主題為「構建亞太共同體，促進共同繁榮」。中國國家主席習近平18日為來賓舉行歡迎晚宴，款待來到深圳參加APEC會議的客人。



2026年11月18日，中國國家主席習近平在深圳主持APEC歡迎晚宴。（Reuters）

新華社報道，習近平在晚宴致辭中特別強調，深圳是中國改革開放的重要窗口，『開放是深圳的基因，創新是深圳的活力，合作是深圳的源泉』。

《南華早報》報道，歡迎晚宴的美食包括以深圳傳統別稱命名的冷菜「鵬城」作為頭盤，除此之外，還有青橄欖燉花膠湯和薑蔥炒龍蝦。

主菜中方拿出豉油清蒸石斑魚、蘑菇牛排，以及羊肚菌娃娃菜栗子。

甜品及點心則備有粵式點心拼盤、陳皮蓮子紅豆沙、蛋糕、新鮮水果和雪糕等。

至於飲品，包括產自寧夏、2019年的釣魚台赤霞珠紅葡萄酒和2020年的白葡萄酒，以及產自廣東的荔枝冰酒，亦有茶與咖啡提供。

作為本次亞太經合組織會議的主辦城市，深圳在宴會構思上處處突顯粵港澳大灣區的嶺南地緣特色與改革開放象徵。