亞太經合組織（APEC）在18日至19日期間於中國深圳舉行，中國國家主席習近平18日晚設宴款待各國領導人。在晚宴前的領導人大合照儀式上，習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）握手。



包括德國之聲（DW）及俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）在內傳媒報道，習近平、特朗普和普京在三方會談前齊聚深圳，特朗普和普京在習近平的見證下握手，隨後出席歡迎晚宴。

此次會面握手是自美國及俄羅斯於2025年9月於阿拉斯加（Alaska）會面以來，再次兩國領導人會面握手。報道指，這次會晤標誌着美國主導結束俄烏戰爭的努力取得罕見進展，特朗普在競選期間曾多次公開表示，上任後將在「一天之內」促成衝突結束。

在APEC峰會的大合照上，美國總統特朗普（Donald Trump）站在國家主席習近平右側，而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）則站在夫人彭麗媛左側。（Reuters）

俄衛網指，普京和特朗普在APEC峰會的歡迎晚宴上，分別坐在習近平及夫人彭麗媛左右兩側。

俄衛網指，普京和特朗普在APEC峰會的歡迎晚宴上，分別坐在習近平及夫人彭麗媛左右兩側。（Reuters）

歡迎晚宴在深圳國際交流中心舉行，有樂隊迎接賓客，並在晚宴開始前全體領導人進行大合照。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京與習近平討論了烏克蘭衝突問題。