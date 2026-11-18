亞太經合組織（APEC）峰會在深圳舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）等多國領袖11月18日抵達中國，Tesla創辦人、世界首富馬斯克（Elon Musk）也有隨行，被拍到乘搭代表團旅遊巴士的畫面，同日他在社交網站發文談「修昔底德陷阱」，引發議論。



APEC深圳峰會：Tesla創辦人、世界首富馬斯克（Elon Musk）隨特朗普訪華，被拍到乘搭代表團旅遊巴士的畫面（影片截圖）

現場片段可見在美方車隊駛往特朗普下榻的深圳東海朗廷酒店時，馬斯克現身在代表團旅遊巴中。白宮較早前已確認馬斯克會跟隨特朗普訪華。

這位富豪同日發表的一個帖文引發議論，他在社交網站X（前稱Twitter）指「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）真的可以避免嗎？」

他之後再寫道「我希望可以，但不可避免的是，最有趣的結果往往也是最有可能發生」。

何謂修昔底德陷阱？

「修昔底德陷阱」得名於古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）。他在《伯羅奔尼撒戰爭史》中提出，雅典勢力的崛起引起斯巴達的恐懼，最終使戰爭「不可避免」。

現代意義上，這個概念由哈佛大學教授艾利森（Graham Tillett Allison, Jr.）提出，用來描述當新興強國崛起，威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方可能直接爆發戰爭衝突。

特朗普今年5月訪華時，與中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行會談，期間習近平提到，能否跨越修昔底德陷阱，是中美領導人需共同書寫的答卷。