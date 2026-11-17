美國知名喜劇節目《周六夜現場》（Saturday Night Live，簡稱SNL）近日將矛頭指向科技圈億萬富豪，最新一集開場短劇不僅拿馬斯克（Elon Musk）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）等人開玩笑，還諷刺他們突然從「怪咖」（意指行為舉止古怪，帶有某種怪癖的人）變成掌握龐大財富與權力的科技巨頭。不過，外媒報道，曾經主持過節目的特斯拉行政總裁馬斯克似乎不太欣賞這段表演，事後接連在社群平台X發文吐槽，甚至直接給節目表現打出5分。



這段開場短劇由喜劇演員約翰穆蘭尼（John Mulaney）飾演中情局（CIA）人員，負責替多名科技富豪進行安全訓練，登場人物包括PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）、Meta行政總裁朱克伯格、OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）、Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei），當然也少不了特斯拉與SpaceX行政總裁馬斯克。

美國知名喜劇節目《周六夜現場》近日將矛頭指向科技圈億萬富豪。（X@Nbcsnl）

劇中，中情局人員提醒眾人，必須學會分辨「真正想和你發生關係的女性」，以及「明顯是間諜的女性」，藉此嘲諷科技富豪可能成為外國情報機構接觸或滲透的目標。短劇也影射剛卸任輝達行政總裁的黃仁勳相關風波，包括公司董事會調查他是否遭到外國情報行動鎖定，以及他曾給員工公開信，為對妻子不忠一事道歉。

SNL開場短劇諷刺各大科技巨頭▼▼▼

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喜劇演員在劇中還調侃，這些科技巨頭過去看起來像一群古怪的人，如今卻成了掌握世界財富與權力的「神」，甚至笑稱人類歷史上從未有過如此蒼白、奇特的人，不但成功生存下來，還能擁有如此龐大的影響力。另一個橋段則以維恩圖呈現，暗示美女與這群科技富豪的興趣、觀點幾乎沒有交集。

節目播出後，馬斯克顯然不太滿意。當SNL在X分享相關短劇時，他先回覆一句「lol」，接著貼出一張維恩圖，分別寫著「幽默」與「SNL」，兩個圓圈交集處則標註「好笑的短劇」，藉此暗酸節目真正有趣的作品並不多。

當SNL在X分享相關短劇時，馬斯克藉此暗酸節目真正有趣的作品並不多。（X@Elon Musk）

馬斯克隨後也點名演員傑瑞米庫爾哈恩（Jeremy Culhane），對於他的模仿，認為對方雖然重現了自己的一些說話習慣與迷因梗，表現卻還不夠到位。他在X上寫道：「如果要替他們給我的表現打分數，大概是5分（滿分10分），他們還得再努力一點。」當有網友抱怨SNL的短劇充斥政治立場、嘲諷也不再好笑時，馬斯克則回覆：「完全正確。」

有趣的是，馬斯克在第一則相關貼文發布約1小時40分鐘後，竟轉而分享自己2021年擔任SNL主持人的YouTube播放清單。當年他曾在節目中扮演牛仔、使用Z世代流行語的醫生，還曾化身任天堂角色瓦利歐（Wario），接受被控謀殺宿敵瑪利歐的審判，讓外界再次想起他與節目的過往合作。

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