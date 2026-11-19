Anthropic將IPO定價每股83美元 高於先前設定70至78美元目標區間
撰文：張涵語
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路透社引述消息人士報道，美國AI公司Anthropic於11月18日（周三）將其IPO定價為每股83美元，高於先前設定的70至78美元的目標區間。這將是有史以來規模最大的IPO之一，也是第一個由領先的前沿AI模型開發商進行的IPO。
報道指，Anthropic的這次IPO是繼6月SpaceX之後，今年第二間專注於AI領域的巨型 IPO。
近幾週來，由於估值擔憂、AI基礎設施成本不斷攀升，以及晶片製造商英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳突然辭職等事件，導致晶片製造商和對AI業務至關重要的雲端公司都面臨壓力。
儘管人們對該公司前景以及在AI行業競爭日益激烈的情況下能否維持快速增長存在疑問，但該公司IPO的路演仍吸引遠超發行股票數量的數倍需求。《彭博》此前引述知情人士透露，Anthropic PBC的IPO已經吸引到可供購買股票約六倍的認購。
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