路透社引述消息人士報道，美國AI公司Anthropic於11月18日（周三）將其IPO定價為每股83美元，高於先前設定的70至78美元的目標區間。這將是有史以​​來規模最大的IPO之一，也是第一個由領先的前沿AI模型開發商進行的IPO。



報道指，Anthropic的這次IPO是繼6月SpaceX之後，今年第二間專注於AI領域的巨型 IPO。

近幾週來，由於估值擔憂、AI基礎設施成本不斷攀升，以及晶片製造商英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳突然辭職等事件，導致晶片製造商和對AI業務至關重要的雲端公司都面臨壓力。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在美國加州三藩市舉行的Dreamforce 2026峰會上發表演講。（Reuters）

儘管人們對該公司前景以及在AI行業競爭日益激烈的情況下能否維持快速增長存在疑問，但該公司IPO的路演仍吸引遠超發行股票數量的數倍需求。《彭博》此前引述知情人士透露，Anthropic PBC的IPO已經吸引到可供購買股票約六倍的認購。