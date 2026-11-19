日本政府表示，首相高市早苗與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月18日晚，在深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會歡迎晚宴期間，舉行了約30分鐘會談。這是2022年俄烏戰事爆發以來，日俄首腦首度直接對話，雙方同意將繼續透過各種層級保持溝通。



綜合日媒報道，此次對話由日方主動協調並獲俄方正面回應，日本外務省一名官員稱，這是旨在建立溝通渠道及避免意外軍事衝突。會談中，高市還就《北海道新聞》記者今井裕紀上月涉嫌間諜罪被拘一事表明立場，以及討論了日本煙草產業公司（JT）在俄業務遭接管問題。

2026年11月18日俄羅斯統普京、日本首相高市早苗抵達中國深圳抵達深圳，準備出席在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會。（Reuters）

日俄關係自俄羅斯入侵烏克蘭後持續惡化，日本配合西方國家對俄實施經濟制裁，雙方高層交流也幾乎中斷。今年8月，普京曾登上兩國存在主權爭議的北方領土擇捉島，俄方亦持續透過相關行動向日本施壓，也讓雙邊關係面臨更多挑戰。

不過，兩國近期開始出現恢復接觸的跡象，上月底才剛舉行睽違5年的外長面對面會談，如今又進一步實現領袖層級的直接對話。日方希望藉由重啟包括首腦在內的高層外交對話，逐步處理記者遭拘留、日企在俄資產及領土爭議等懸而未決的問題。