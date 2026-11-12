澤連斯基：俄烏談判現「機會之窗」 盼2027年前有突破
撰文：韓學敏
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月11日表示，隨着歐美政治格局變化，俄烏戰爭的終戰談判有望在2027年前迎來突破的「機會之窗」。
烏克蘭媒體RBC-Ukraine報道，澤連斯基周三在記者會上表示，他已看到美國政局發生了一些變化，而歐洲明年也可能會出現類似的變化。他強調：「今天確實存在這樣一個機會，一個機會之窗，所有參與談判進程的各方都真心希望在 2027 年之前取得成果。」
根據《衛報》（The Guardian）報道，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）此前與庫什納（Jared Kushner）在阿布扎比與俄方及烏方代表舉行了兩天的三方會談，促成了俄烏開戰以來最大規模、涉及1,000至1,200人的換囚初步協議。
庫什納與威特科夫（Steve Witkoff）在會談結束後宣布，於12日將前往莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，梳理談判內容。澤連斯基坦言，他對美方與普京的談判能否有進展不抱太大信心，但明白普京並不會對所有事務持正面態度，能否取得進展很大程度上取決於美俄對話的形式。
澤連斯基目前已抵達愛爾蘭，稍後將與從莫斯科返回的美國特使會面。他在記者會上說，美方人員已帶着具體方案飛往莫斯科會見普京，他非常希望美方能同樣帶着具體方案回到愛爾蘭首都都柏林。
據報道，美俄烏三方會談雖在人道議題有突破，但烏方提出的能源設施互不攻擊與黑海停火提議，卻遭俄國代表團以「未獲授權」為由直接否決，促使美方代表團必須直接前往莫斯科，向普京當面提出停火底線方案。
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