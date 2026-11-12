澤連斯基：俄烏談判現「機會之窗」　盼2027年前有突破

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月11日表示，隨着歐美政治格局變化，俄烏戰爭的終戰談判有望在2027年前迎來突破的「機會之窗」。



烏克蘭媒體RBC-Ukraine報道，澤連斯基周三在記者會上表示，他已看到美國政局發生了一些變化，而歐洲明年也可能會出現類似的變化。他強調：「今天確實存在這樣一個機會，一個機會之窗，所有參與談判進程的各方都真心希望在 2027 年之前取得成果。」

根據《衛報》（The Guardian）報道，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）此前與庫什納（Jared Kushner）在阿布扎比與俄方及烏方代表舉行了兩天的三方會談，促成了俄烏開戰以來最大規模、涉及1,000至1,200人的換囚初步協議。

2026年10月22日，烏克蘭基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo，不在圖中）會面前見記者。（Reuters）

庫什納與威特科夫（Steve Witkoff）在會談結束後宣布，於12日將前往莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，梳理談判內容。澤連斯基坦言，他對美方與普京的談判能否有進展不抱太大信心，但明白普京並不會對所有事務持正面態度，能否取得進展很大程度上取決於美俄對話的形式。

澤連斯基目前已抵達愛爾蘭，稍後將與從莫斯科返回的美國特使會面。他在記者會上說，美方人員已帶着具體方案飛往莫斯科會見普京，他非常希望美方能同樣帶着具體方案回到愛爾蘭首都都柏林。

2026年11月11日，烏克蘭總統澤連斯基和愛爾蘭總理馬丁在愛爾蘭都柏林政府大樓舉行雙邊記者會。（Reuters）

據報道，美俄烏三方會談雖在人道議題有突破，但烏方提出的能源設施互不攻擊與黑海停火提議，卻遭俄國代表團以「未獲授權」為由直接否決，促使美方代表團必須直接前往莫斯科，向普京當面提出停火底線方案。