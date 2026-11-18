日本首相高市早苗結束在菲律賓的東盟峰會（ASEAN）及四方安全對話（Quad）會談後，飛往中國深圳參加亞太經合組織（APEC）峰會。日媒指，高市早苗在深圳寶安機場落機時，接機規模與其他國家領導人相比「縮水」，指相較於韓國、澳洲、汶萊或泰國等領導人的接機規模，有「差別待遇」。



日本放送協會（NHK）11月18日報道，高市早苗於下午約4時到達深圳機場，中國依照慣例，在地面鋪上紅地氈及解放軍儀仗隊接待高市早苗，但相較於其他國家領導人抵達所受到的接待，明顯收縮不少。

中方派出章啟月代表接機。根據資料，67歲的章啟月曾擔任中國外交部發言人，也是中國前駐希臘大使，據日媒指，她這次的身份是中國外交部禮賓司大使。

高市早苗保持微笑下機，簡單向到場的官員致意，寒暄後乘車離去。

2026年11月18日，日媒對比高市早苗與李在明抵達機場的場面（影片截圖）

韓國總統李在明的接機規模較高市早苗的大，除官員及儀仗隊外，兩旁亦有迎賓隊伍。（新華社截圖）

報道指，相較於其他領導人，包括韓國總統李在明、汶萊蘇丹博爾基亞（Hassanal Bolkiah）及澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）等領袖，抵達深圳時均受到大規模接機，除了儀仗隊和紅地氈外，兩旁均有揮動花束的迎賓隊伍，同時亦播放音樂熱烈歡迎各國領袖到訪。

日媒指規格低，迎接儀式顯得十分簡陋，與其他國家所受的禮遇形成鮮明反差。

網民對比高市早苗與李在明的落機片段：

而李在明在下機步行至運送車隊期間，向迎賓隊伍鼓掌致意，上車後亦隔窗向人群揮手。

高市早苗預料會在各國元首出席的晚宴中，受到國家主席習近平接見。鑑於早前高市早苗「台灣有事」的言論，令中日關係緊張，雙方反應備受關注。