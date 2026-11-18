亞太經合組織（APEC）峰會在深圳舉行，中國國家主席習近平及夫人彭麗媛晚上舉行晚宴款待到場領袖，在晚宴舉行前，日本首相高市早苗與習近平握手。此為中日關係惡化後兩人首次互動。



一段長約19秒的影片顯示，習近平與夫人彭麗媛站在拍攝領袖大合照的位置，而高市早苗則走到習近平前，與習近平握手並寒暄幾句，但習近平未有明顯言語回應；高市隨後走向彭麗媛並與之握手。

高市早苗隨後與習近平夫婦兩人站在一起，並合照留念。合照後，高市早苗向台前及習近平夫婦鞠躬致意，隨後離開。

日本放送協會（NHK）表示，儘管日本方面未能成功安排與中國方面的正式會談，但此次互動是自高市早苗去年11月在日本國會提出「台灣有事」言論以來，首次中日領導人之間的互動，亦是繼去年10月韓國慶州APEC峰會以來的首次接觸。

亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議2026年11月18日至19日在中國廣東省深圳市舉行，主題為「構建亞太共同體，促進共同繁榮」。中國國家主席習近平18日與夫人彭麗媛將為出席APEC的來賓舉行歡迎晚宴並與來賓拍攝大合照。（Reuters）

高市早苗於今日約下午4時抵達深圳機場，並於早前結束其在菲律賓出席的東盟（ASEAN）相關峰會及與美國、澳洲及印度一同舉行的「四方安全對話」（Quad）會談。

日本首相高市早苗於2026年11月18日抵達中國深圳，出席亞太經合組織（APEC）峰會。（Reuters）

在高市早苗下機時，高市早苗與中方代表握手及簡短對話，並在儀仗隊迎接下，與其他人士簡短交流後，便登上專車。

日媒指高市早苗獲得的歡迎儀式規格低，其他國家例如韓國及泰國的領導人，抵達機場時均受到迎賓隊伍及音樂歡迎，而中方人員在接待高市早苗時，則未有採取同樣規格的歡迎儀式。

2026年11月18日，日媒對比高市早苗與李在明抵達機場的場面（影片截圖）

高市早苗此前涉發表「台灣有事」言論引發中方強烈反彈，令中日關係陷入低谷。