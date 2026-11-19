亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議11月19日在深圳閉幕，各成員經濟體一致通過2026年領導人宣言，就亞太共同體建設提出「深圳展望」。路透社指，「深圳展望」呼籲各成員經濟體應對網絡詐騙及資料外泄等風險。



據新華社周四報道，中國國家主席習近平在深圳國際交流中心主持會議，並發表題為《建設亞太共同體，續寫「亞太奇蹟」新篇章》的重要講話。

APEC峰會：2026年11月19日，日本首相高市早苗在深圳舉行記者會（方承恩攝）

習近平並宣布中方多項舉措，包括提供2,000萬美元（約1.56億港元）資助APEC務實合作、在深圳設立亞太共同體研究中心，以及在數碼技術、數據跨境流動、清潔能源及中小企業發展等領域設立合作機構，助力亞太創新及綠色增長。

會議一致通過2026年亞太經合組織領導人宣言，就亞太共同體建設提出「深圳展望」，以及貿易、聯通、創新領域3項成果文件。

路透社指，這次聯合文件使用「展望」（outlook）一詞，未沿用「宣言」（declaration）名稱，消息人士指此為東道主中國的決定。

今屆是中國繼2001年及2014年後第三次擔任APEC東道主；2027年由越南主辦，越南國家主席蘇林在會上邀請各經濟體領導人明年赴越南與會。