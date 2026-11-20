沙特首都利雅德最高摩天大樓11月19日（周四）遭到胡塞武裝襲擊。沙特民防部門表示，胡塞武裝襲擊利雅德金融中心的一棟大樓，造成該大樓及其附近建築的數層損毀，但沒有人員傷亡報告。聲明中沒有指明是哪棟大樓，但SPA發佈的一張照片顯示是沙特公共投資基金大樓（PIF Tower）。



路透社報道，胡塞武裝稱他們周四兩次襲擊利雅德金融中心，第一次是在黎明時分，第二次是在傍晚。

他們還表示，他們襲擊了利雅德的哈立德國王國際機場、沙特南部的哈米斯穆沙伊特空軍基地，以及位於沙國東部省份朱拜勒的SADAF石化公司。沙特方面則尚未對此攻擊事件作出回應。

胡塞武裝11月15日發佈的影片截圖顯示，據稱位於也門拉赫季省卡赫布和馬薩里巴一帶，胡塞武裝與沙特支持的也門政府軍交戰期間冒起濃煙。（Reuters）

這次攻擊震碎了沙特公共投資基金大樓（PIF Tower）七至八樓的窗戶，並導致部份金屬外牆變形。這是不到兩週內胡塞武裝第二次攻擊利雅德金融區的地標。此前，沙特國家石油公司（Aramco）的辦公大樓在11月8日的攻擊中也遭到破壞。

沙特阿拉伯外交部表示，在胡塞武裝發動攻擊後，沙特阿拉伯保留採取「一切必要措施」捍衛國家主權、保護公民和國家財產的權利。