肯尼亞女傭沙特未婚生子判100下鞭刑　生父早離境　事主憂捱唔住

一名赴沙特阿拉伯打工的肯尼亞籍（Kenya）女傭，因在當地未婚生子，上月遭法院判處100下鞭刑。她無助表示，身體無法承受酷刑，直言「我不該遭受這種對待」。



英國《衛報》報道，現年40歲、育有5名子女的肯尼亞女子穆索尼（Esther Wanja Muthoni）受僱到沙特擔任管家及保母，期間與一名埃及男子發生短暫戀情並懷孕，惟男方事後隨即離境。

穆索尼因被送往醫院分娩，而當地規定醫院必須向當局通報單身女性產子，令其未婚懷孕一事曝光。在沙特伊斯蘭教法體系下，婚外性行為屬刑事罪行，不少外籍單親媽媽為免被捕被迫在家自行分娩，而受懲罰的往往是女性。

圖為沙特首都利雅得（Riyadh），是中東地區最大、發展最快的大都會區之一，也是沙特其中一個旅遊點。（Getty）

沙特早在2020年4月高調宣佈廢除鞭刑，但總部設在英國的人權組織 ALQST指出，改革僅限法官擁有裁量權的案件；至於通姦、飲酒等伊斯蘭教法下的「固定刑」，法庭仍可判處鞭刑。人權組織批評此判決暴露沙特所謂「賦權女性」改革的虛偽，促請當局將穆索尼遣返肯尼亞而非施以暴力。

聯合國暴力侵害婦女問題特別報告員亦表示，將透過正式渠道跟進此案。