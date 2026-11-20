人工智能開發商Anthropic於11月19日在紐約納斯達克（Nasdaq）上市，並在首次公開招股（IPO）上創下最高募資金額。絕大多數員工在一夜之間變成百萬富翁，甚至有些人的身家達到百萬元的好幾倍。



美媒報道，該公司在截至今年9月時有5,300名員工，據追蹤私人公司股權的Hill.com表示，Anthropic將IPO價格訂於每股83美元（約650港元）後，大約有600名員工晉身「億萬富豪」（Centi-millionaire）俱樂部，其持股價值將超過1億美元（約7.8億港元）。

同時在上市後，約有2,800名員工持股價值約1,000萬美元（約7,800萬港元）。5,100名員工持股價值已超過100萬美元（約780萬港元），意味佔96%員工。

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

Hill的創辦人班森（Andrew Benson）表示：「最令人驚喜的是，這一切發生得如此之快」，並指Anthropic的人員流失率極低，大家都清楚公司現時就像是一枚正在急速升空的火箭：「這會令員工打消離職念頭，因為他們知道離開後的機會成本有幾高。」

矽谷（Silicon Valley）新創公司通常現金不多，以薪資加股份的方式支付員工薪金並不罕見。此支付方式在未來被收購或進行首次公開招股時，往往能夠激勵員工全力打拚，堅持到股權兌現並分享巨額成果的那一天。

2026年11月19日， Anthropic,於納斯達克（NASDAQ）進行首次公開招股（IPO）當日，位於紐約時代廣場一號（One Times Square）的 Anthropic 標誌。（Reuters）

Anthropic成立於2021年，在2024年員工還不到1,000人。班森指出，如大部分新創公司一樣，就財務回報而言，「早進公司」比「資歷高低」重要，即使你的職位很低，但只要你在2023及2024年加入，結果很可能會比今年加入的高級員工好很多。

Anthropic在此次IPO共籌得約813億美元（6,317億港元），打破SpaceX今年6月首次招股創下的750億美元（5,850億港元）初始募資紀錄。SpaceX上市前已成立約24年，員工總數約2.2萬人，上市後大約有4,400人成為百萬富翁。