特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）前往深圳參加亞太經濟合作會議（APEC）期間，透過視訊參加德州奧斯汀舉行的「TomorrowX Summit」投資人大會，談及大陸時突然提到，未來可能因為「某個T開頭的國家」引發地緣政治磨擦，引發外界聯想暗指台灣。



馬斯克訪深圳自稱「中國超級粉絲」

綜合外媒報道，馬斯克當天與長年好友格拉西亞斯（Antonio Gracias）、貝克（Gavin Baker）連線對談。當被問到「中國怎麼樣？」時，人在深圳的馬斯克大讚大陸發展。

特斯拉（Tesla）執行總裁馬斯克透過視訊參加「TomorrowX Summit」。（X@TomorrowXSummit）

馬斯克表示：「每次來中國，我都感到震撼。說實話，這真是一個令人印象深刻的國家。」他形容深圳是一座「巨大的城市」，擁有許多「非常酷炫的建築」，更稱深圳是大陸最大的高科技中心之一。

馬斯克還直言自己是「中國的粉絲」，表示「我總是鼓勵大家來中國旅遊，親眼看看」，並強調：

中國是一個非常令人印象深刻的國家，我非常欣賞它。

突提「T開頭國家」恐爆地緣磨擦

不過，話鋒一轉，馬斯克提到中美地緣政治時表示：

在未來的幾年裡，或許在某個時間點上，會因為某個以字母T開頭的國家而出現一些地緣政治上的磨擦。

同時強調「我們與中國的關係相當不錯」，希望長遠來看能夠「發展出更佳的關係」。

雖然馬斯克沒有直接點名「T開頭的國家」，但他說出這句話時，現場格拉西亞斯與貝克都笑了起來，也讓外界普遍聯想到他所指的就是台灣。

事實上，馬斯克過去就曾多次談及台海與兩岸議題。2023年，他曾在Podcast節目中將台灣與大陸的關係比喻為夏威夷與美國的關係，並稱台灣是「中國不可分割的一部分」，當時引發台灣方面強烈反彈。

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兒子玩具幾乎全是「中國製」

此外，大陸國際貿易促進委員會會長任鴻斌19日在深圳會見馬斯克，《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」也發布相關影片，標題直接寫著「馬斯克兒子玩具都是中國製造」。

馬斯克自稱是「超級中國迷」，兒子也愛中國：

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影片中，馬斯克提到兒子的玩具幾乎都標示著「中國製造」，也因此讓孩子對造訪大陸感到期待，相關說法被大陸媒體用來強調大陸製造業的實力。

不只大讚大陸，馬斯克與任鴻斌會面時也透露，特斯拉將持續提高大陸工廠的汽車產量。這番表態顯示，即使中美之間存在貿易與地緣政治磨擦，馬斯克仍高度重視大陸製造基地及當地市場。

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