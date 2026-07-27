馬斯克：美國禁止美企使用中國AI模型　無法阻止中國成為領導者

全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日接受經濟學人（The Economist）訪問時表示，由於他預測中國的發電量將會達到美國的4倍，中國「很有可能」成為全球人工智能領域的領導者。馬斯克又指，美國立法禁止美國企業使用中國AI模型，無法阻止中國成為該領域的領導者。



馬斯克受訪談到中美在人工智能領域的競爭：

當被問到中國是否會在人工智能領域超越美國時，馬斯克表示，鑑於中國AI企業在算力相對有限的情況下依然取得不錯的成就；假如他們擁有大量的算力，他們極有可能成為行業領導者。

馬斯克預計，中國企業很有可能在未來的某個時候成為領導者。

馬斯克認為，人工智能發展的主要限制是電力和AI晶片。而實體AI方面，發展限制就是機械人。中國也有一些非常優秀的機械人企業。中國在機械人和數碼人工智能領域實力雄厚。

此外，馬斯克又談到電力產能，中國的發電量遠超過美國。事實上，中國的發電量比美國、歐洲和印度的總和還要多。

馬斯克認為中國的發電量將達到美國的4倍，這大致與兩國的人口比例相符。

當被問到美國政府是否應該禁止企業使用中國AI模型如Kimi K3時，馬斯克表示，美國政府可以通過立法，禁止美國企業使用中國的AI模型，但無法制止其他國家使用中國的模型。

馬斯克認為美國禁止美企使用中國AI模型無法阻止中國成為AI領域的領導者。