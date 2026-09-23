馬斯克籲去中國旅遊　時間有限去上海北京　坐高鐵多看窗外｜有片

全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）過往一直都對中國讚不絕口。9月23日，馬斯克接受央視財經專訪。馬斯克在訪談中再次表達了對中國的熱愛，向外界大力推薦到中國旅遊。



馬斯克鼓勵大家多去中國旅遊：

馬斯克向記者表示：「只要時間允許，就一定要去中國看看，中國值得一看的東西太多了。如果時間有限，至少要去上海、北京。」

馬斯克又指：「我建議儘可能多花時間在中國遊覽。」

馬斯克呼籲大家去中國走走看看：

馬斯克憶述自己乘坐高鐵，從北京到西安旅遊的經歷：「體驗非常棒，高鐵站非常壯觀」。他特別提到，「坐高鐵時記得多看看窗外，別一直盯着手機，有太多值得感受的事物。」

馬斯克過去曾在社交平台上發文：「中國太棒了，我強烈建議大家去看看。」

2019年1月，特斯拉在上海打造超級工廠（Gigafactory），成功實現「當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市」。

自2019年末投產以來，超級工廠已累計生產車輛超450萬輛，佔特斯拉全球總產量45%以上，是特斯拉全球最大的出口中心，持續為中國市場和海外市場服務。

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馬斯克在專訪中表示，特斯拉上海超級工廠的奇蹟，離不開中國團隊的努力。他的團隊人才濟濟，產品質量一流，生產效率極高。