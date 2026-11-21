新畿內亞航空（Air Niugini，又譯紐畿內亞航空）編號PX19航班11月20日在香港前往巴布亞新畿內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby）於飛行途中接獲右邊引擎火警警告訊號（Fire Indication），隨後關閉該引擎並按程序轉降。最終客機需要在菲律賓達沃國際機場（Davao International Airport）緊急降落，機上146名乘客及機組人員全部安全。



《菲律賓星報》21日報道，菲律賓民航局（CAAP）表示，涉事PX19航班的機型為波音767-383ER，於21日0時8分在達沃國際機場安全降落，機上137名乘客及9名機組人員全數無恙。

新畿內亞航空編號PX19航班11月20日在香港前往巴布亞新畿內亞首都莫爾茲比港途中遇意外，機長接獲右邊引擎火警警告訊號，隨後關閉該引擎並按程序轉降菲律賓達沃國際機場後，機上146名乘客及機組人員透過逃生滑梯安全撤離。（X/@fl360aero）

初步資料顯示，客機右邊引擎起火，機長按照程序緊急着陸。機場人員其後進行檢查，發現右邊主起落架的全部四個機輪均告受損。

達沃國際機場一度暫停運作，宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）編號5J 967及菲律賓航空編號PR 2803由馬尼拉出發的航班受事件影響被迫取消。待救援行動結束及評估跑道安全後，機場於同日凌晨2時5分恢復營運。

菲律賓民航局一名飛機意外調查員已到場調查。